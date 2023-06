Feux de forêt : Chibougamau se protège

La SOPFEU effectue présentement des travaux à quelques endroits stratégiques autour de la ville de Chibougamau pour prévenir le plus possible les risques de feu.

Sur l’heure du midi, la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, s’est adressée aux citoyens via la page Facebook de la Ville. « Ce que la SOPFEU propose de faire c’est un coupe-feu mécanique pour élargir des bandes et s’assurer qu’on ait le plus possible de protection pour notre municipalité », a-t-elle expliqué.

La priorité numéro un est autour de l’hôpital et au nord de la 2e Rue. Des travaux au nord de Chantiers Chibougamau sont quant à eux en voie d’être complétés. Ce matin, la Ville a donné son accord pour que des travaux soient effectués entre la rue Gendron et le chemin Merrill.

Des feux sont actuellement en activité autour de Chibougamau. La direction des vents font qu’ils ne passeront pas dans la municipalité, mais il est possible qu’il y ait plus de fumée d’ici la fin de la journée.