Francis Bédard ira au Championnat du monde

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Francis Bédard a débuté sa saison en lion alors que dès sa première compétition de course à obstacles, il s’est classé pour le Championnat du monde qui aura lieu à Londres.

Le 25 mai dernier, c’était le Northman Race au mont Sainte-Anne. Francis Bédard y a participé en compagnie de son frère, Simon, et de l’un de ses amis, Dominic Larouche. « C’était une course à thématique de bûcheron qui teste à la fois la force, la rapidité et l’agilité. Nous avons couru dans des sentiers en forêt, des rivières dont l’eau était plutôt froide, grimper dans des arbres et sauter par-dessus des murs et des structures en bois. Il y avait aussi un facteur de chance lors de l’épreuve du lancer de la hache. Il fallait que celle-ci reste plantée dans une petite cible. Une autre épreuve consistait à lancer de gros dés en bois pour savoir combien de bûches il fallait trainer sur une longue distance. En tout, une vingtaine d’obstacles. Et ce ne fut pas une course facile. »

20e sur 330 athlètes

La course a duré plus d’une heure sur une distance de 8 kilomètres et Francis Bédard a terminé en 20e position sur 330 athlètes parmi les meilleurs coureurs canadiens. Il souligne avec beaucoup de fierté : « Cette compétition permettait de se qualifier pour le Championnat du monde qui se déroulera à Londres cette année. Pour ce faire, il fallait se qualifier dans le Top 10 de sa catégorie. Je compétitionne dans la catégorie 20 à 29 ans et j’ai réussi la 7e position de cette catégorie. J’irai donc représenter avec fierté ma région au Championnat du monde à la mi-octobre. »

Spartan Race Toronto

Simon Bédard a terminé en 137e position lors de ce Northman Race et Dominic Larouche en 88e position. Dominic travaille très fort, car il souhaite lui aussi se rendre à Londres en octobre prochain. Celui-ci aura la chance de se classer les 15 et 16 juin prochains alors que leur aventure suivante se déroulera à Toronto avec le Spartan Race. Rien de facile avec deux courses en deux jours, soit un 7 kilomètres et un 15 kilomètres.