Franko Bolduc met fin à sa courte carrière politique

Lorsqu’il a décidé de se présenter en politique municipale en 2017, Franko Bolduc avait de beaux projets à défendre. C’est l’une des raisons principales qui l’ont guidé dans ses premiers pas en politique. Aujourd’hui, il est heureux d’avoir travaillé à réaliser la plupart de ces dossiers et il a tout simplement décidé de laisser sa place à d’autres.

« Ce que j’avais à donner, je l’ai donné au cours de ces 4 dernières années. » Dès le début de la conversation, le conseiller municipal au siège numéro 4 a tenu à remercier les électeurs qui ont eu confiance en lui. « En 2017, des gens ont eu confiance en moi et je veux les remercier. Cela m’a motivé au cours des quatre dernières années et j’ai travaillé à la réalisation de dossiers importants en compagnie de Manon et d’autres membres du conseil. Je suis très fier de l’acceptation du projet de terrain synthétique pour le football et le soccer. J’avais vraiment à cœur ce projet important pour les jeunes de Chibougamau. » Franko Bolduc croit au développement de Chibougamau et c’est pour cette raison qu’il a voulu développer des infrastructures pour recevoir les nouveaux arrivants. « Il est important de développer nos infrastructures. C’est vrai pour le sport, mais c’est vrai aussi pour le logement. Récemment, Chantiers Chibougamau nous a présenté un projet de maisons modulaires pour loger ses travailleurs à un prix abordable. Il est tellement important d’offrir des options à ceux qui décident de venir demeurer chez nous. »

Une belle expérience

Lorsqu’il s’est présenté en 2017, Franko Bolduc avoue qu’il l’a fait sans trop d’attente. « Je voulais des changements et j’ai tenté l’aventure sans trop d’attente. Aujourd’hui, je réalise que le monde politique c’est quelque chose. Au tout début, la mairesse Manon Cyr nous avait brossé un bref tableau de la vie dans la politique municipale et elle avait parfaitement raison. Je n’ai aucune autre ambition politique et, pour l’instant, j’en suis rendu là. Quand je regarde tout le travail réalisé, je pense pouvoir dire que j’ai une bonne note de passage. Cela a donc été une très belle expérience. »

Une super belle équipe

Un point qui lui tient vraiment à cœur au cours de la conversation est l’immense travail réalisé par tous les employés au service de la municipalité. « C’est tout simplement incroyable de voir la qualité du personnel qui œuvre au sein de la municipalité. J’ai appris à les connaitre au cours de ces quatre années et je leur lève mon chapeau. Chacun d’eux a à cœur le développement de la municipalité et ce sont des gens qui aiment leur ville. »

Avant de terminer la conversation, le conseiller au siège numéro 4 a tenu à apporter un dernier point. « J’aimerais souligner que le projet de la salle de spectacle n’a pas été réalisé au cours de mon mandat. Je pense encore qu’il est important et que c’est un projet qui va voir le jour à moyen terme. Nos artistes, nos artisans et le monde du spectacle en ont besoin. Le projet est présentement un peu sur la glace et je comprends cela. »