Gauthier Musique : La boutique ferme ses portes

Il aurait peut-être dû le faire l’an passé. Il a poursuivi parce qu’il aime ce qu’il fait. Mais maintenant sa décision est prise, Christian Taillefer fermera sa boutique située au 83, chemin Merrill le 24 décembre prochain.

Christian Taillefer a travaillé chez Gauthier Musique en 2007 pour en devenir propriétaire deux ans plus tard. « C’est un domaine que j’adore. Je fais de la musique et j’aime tout ce qui touche à la musique. Cependant, il y a environ 5 ans, les ventes ont commencé à diminuer. Comme plusieurs, la COVID n’a pas aidé, mais c’est surtout les achats en ligne qui ont dicté la fin de mon commerce. Il est devenu impossible de continuer. Je vais donc liquider tout ce que j’ai en magasin et lorsque je fermerai la porte le 24 décembre, ce sera terminé. »

Il est évident que ce dernier ne ferme pas sa boutique par gaieté de cœur et il vit une grande déception. « Je savais que ce serait l’issue finale et j’ai retardé autant que j’ai pu. Mais là, je n’ai pas d’autre choix. »



La vie continue

Heureusement au fil des ans, Christian a développé d’autres cordes à son arc et c’est dans ce domaine qu’il va poursuivre ses activités. « Je poursuis l’installation de système satellite. Je fais de l’installation commerciale et de la vente et location d’équipement de sonorisation et d’éclairage. Je fais aussi de la réparation d’instrument de musique. Toutes mes activités vont se poursuivre à l’extérieur du magasin qui ne faisait plus ses frais. C’est malheureux, mais la vie continue. C’était devenu tout simplement un poids trop lourd à supporter. »