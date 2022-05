GDLP | Go à vélo II participe pour une dixième année

Le Grand Défi Pierre-Lavoie (GDPL) reprend la route à travers le Québec avec son 1 000 km et la fameuse Boucle après 2 ans d’absence. Encore cette année, le Nord-du-Québec aura ses représentants qui seront de l’aventure avec l’équipe Go à vélo II.

10e participation pour Go à Vélo II

L’équipe de la région en sera à sa dixième participation du GDPL qui aura lieu cette année du 9 au 12 juin prochain. Pour cette édition, l’équipe Go à Vélo II sera composée de Mariève Fortin (2e participation), Ken Perron (4e participations), Joanie Guillemette-Simard (3e participation), Martin Noël (3e participation) et Gabriel Folco qui en sera à sa deuxième. Le défi amènera nos cyclistes sur un trajet de Saguenay en passant par la région de Shawinigan puis par Sorel-Tracy, Saint-Bruno-de-Montarville et finalement jusqu’à Montréal avec la grande arrivée au Stade olympique.

56 000 $ en 10 ans

En entrevue, Martin Noël, un des membres de l’équipe, était fier de mentionner que, avec les années, Go à Vélo II a donné plus de 56 000 $ aux écoles primaires de la région pour faire la promotion des saines habitudes de vie. Cette année, les écoles qui sont jumelées à l’équipe sont Vatican II, Bon-Pasteur et Notre-Dame-du-Rosaire. L’équipe va donc encore récolter des fonds qui seront remis à ces écoles. L’équipe voulait remercier tous les généreux commanditaires qui participent à cette grande aventure.

Pour ceux qui auraient aimé accompagner l’équipe Go à Vélo II lors de la Boucle à Sorel-Tracy, sachez que, malheureusement, l’activité qui consiste à rouler avec les cyclistes du 1 000 km sur une distance de 125 km affiche déjà complet. Vous pourrez vous rabattre sur le 1 000 000 km Ensemble qui en sera à sa 3e édition. Le défi est de parcourir 1 000 000 de km ou plus que ce soit en pédalant, courant, nageant, marchant ou ramant. Cette nouvelle initiative pour faire bouger la population a vu le jour avec l’impossibilité de rouler le 1 000 km il y a deux ans à cause de la pandémie.