Gel de la taxe foncière à Chapais

Le conseil municipal de la Ville de Chapais a adopté son budget pour l’année 2021, comportant des prévisions de revenus et de dépenses totalisant chacun 5,3 M$, soit une baisse de près de 3 % par rapport au précédent budget. La Ville a aussi annoncé un gel du taux de la taxe foncière pour toutes les catégories d’immeubles.

Le taux de taxation résidentiel demeure à 1,9278 $ du 100 $ d’évaluation. Cela signifie que pour une résidence d’une valeur moyenne de 104 700 $, la taxe foncière reste inchangée à 2 018 $.

En ce qui concerne la tarification des services municipaux, comme par les dernières années, elle sera majorée de 2 % pour la tarification de l’eau potable et de 3 % pour la gestion des matières résiduelles, passant respectivement de 376 $ à 383 $ et de 233 $ à 240 $ pour la classe résidentielle.

Le taux de la taxe associée à la gestion des matières résiduelles est en lien avec les frais assumés pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles et recyclables seulement, et l’augmentation de 3 % est conforme au taux d’indexation chargé par le fournisseur du service. Ce montant n’intègre pas le coût que doit assumer la Municipalité pour se départir du bois de construction amassé à l’écocentre, ni pour se départir des matières recueillies au site briques, béton et asphalte, qui a fait l’objet de nouvelles directives gouvernementales et qui est maintenant onéreux.

Réduction de la dette

Ce budget prévoit également la poursuite de la diminution de la dette, pour une 8e année consécutive, avec une baisse de 6 M$. « Notre saine gestion des finances publiques depuis les dernières années a permis, annuellement, de réduire significativement la dette de la Municipalité, qui est passée de 9,6 M$ en 2011 à 3 M$ en 2020. En 2020, nous avons diminué la dette de 872 400 $ », mentionne le maire Steve Gamache.

Programme triennal d’immobilisations 2021, 2022 et 2023

Du côté du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023, les principaux projets d’investissement sont en lien avec les études et les travaux connexes à la construction d’une usine d’épuration des eaux usées prévue en 2024 et avec la réfection d’infrastructures liée aux réseaux d’égout et d’aqueduc, dont la priorisation des projets sera déterminée par le Plan directeur d’aqueduc et le Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées, qui seront déposées en 2021.

Par ailleurs, des sommes ont été allouées en 2021 pour des travaux au Centre sportif et communautaire, notamment pour la réfection des systèmes de ventilation du curling et de la salle communautaire, pour la bonification et l’amélioration des parcs et infrastructures de loisir extérieur ainsi que pour des projets visant la revitalisation urbaine.

Investissements en 2021

Dans son budget 2021, la Ville de Chapais poursuit ses projets de bonification et de revitalisation des infrastructures de loisir, des parcs et des espaces verts afin d’améliorer la qualité de vie des Chapaisiens et d’augmenter l’attractivité de la ville. Le projet le plus attendu est probablement celui du skatepark, dont l’implantation est prévue à même le parc Nexolia. La reconstruction des passerelles du sentier du lac Campbell, qui a fait l’objet d’une aide financière en 2020, est également prévue, tout comme la réfection du chemin d’accès et des sentiers du Mont Springer.

Un montant a également été réservé pour des projets visant la revitalisation du boulevard Springer, notamment la démolition de bâtiments vétustes du centre-ville, la réalisation du Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de ce secteur ainsi que diverses interventions d’embellissement.