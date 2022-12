Geneviève a un souhait spécial pour son dernier Noël

Geneviève est hospitalisée depuis plusieurs semaines et sa route arrive bientôt à sa fin. Alors elle souhaiterait rassembler une centaine de peluches à redistribuer dans la communauté.

Ces toutous seront remis à des personnes seules, malades, des amis de l’APHCC et des personnes âgées dans des centres d’hébergement tels que le CHSLD, le Manoir Providence, etc. Ces personnes ont une place spéciale dans son cœur et elle voudrait la souligner par ce geste tout simple.

Quelques conditions à respecter : la peluche doit être neuve et déposée à l’APHCC (336, chemin Merrill) au plus tard le 17 décembre 2022 entre 9 h et 16 h (à l’exception de l’heure du diner).

Les peluches seront redistribuées pendant la période des fêtes par sa famille.

« Un gros merci au nom de Geneviève pour votre gentillesse! », a tenu à souligner Lynda Bubar, la mère de Geneviève.

Son ami, Maxime, remercie aussi la population car, sans elle, Geneviève n’aurait pas pu accomplir ses dernières volontés.