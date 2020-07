Granule 777 fonctionne déjà à 75 % de sa capacité

La nouvelle usine de l’entreprise Granule 777 fonctionne déjà au-delà des espérances de ses dirigeants. L’usine, en phase de démarrage, a déjà produit 60 000 tonnes de granules à ce jour et exporté deux cargaisons de bateau en Europe.

Excellente performance

Malgré sa phase de démarrage, l’usine démontre déjà des signes de performance très encourageants. Elle a été capable de produire à plus de 108 % de sa capacité dans une phase de test, avec une production de 646 tonnes en une journée. Le record mensuel de production en date du mois d’avril est de 13 750 tonnes et la prévision de production pour 2020 est de plus de 38 000 tonnes.

