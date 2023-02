GREIBJ | Travail de renouvellement

Une rencontre du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) avec des représentants du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a permis d’identifier des éléments prioritaires pour le renouvellement de l’entente avec la nation crie.

La rencontre a eu lieu le 30 janvier dernier. Les éléments mis de l’avant sont la création d’un comité de gouvernance, la planification et l’aménagement du territoire et la compréhension des cadres juridiques respectifs des Jamésiens et des Cris. « On s’est entendu qu’un comité de Cris et de Jamésiens serait formé, incluant des élus et gens techniques, pour discuter avec les représentants du gouvernement », a expliqué la présidente du GREIBJ, Manon Cyr, lors de la séance du conseil du GREIBJ à Mistissini, le 31 janvier dernier. « Il y un grand thème, qu’on a appelé gouvernance, qui comprend les durées de réunion, la représentation démographique sur le conseil et des tâches du conseil qui pourraient être déléguées au conseil exécutif. »

Les représentants jamésiens sur ce comité de gouvernance sont le président de Radisson, Sébastien Lebrun, le conseiller municipal de Chibougamau, Alain Poirier, et les maires de Matagami et Lebel-sur-Quévillon, René Dubé et Guy Lafrenière.Il n’a pas été possible de connaitre leurs homologues d’Eeyou Istchee avant d’aller sous presse.

Redéfinir l’exécutif

« La façon dont l’administration est gérée est très pesante […] et c’est beaucoup de travail pour le conseil […] alors nous avons parlé de restructurer le comité exécutif », a corroboré la grande cheffe du gouvernement de la nation crie, Mandy Gull-Masty.

Les tâches du comité exécutif et l’identité de ses membres sont définies dans l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James pour les 10 premières années, l’échéance de renouvèlement, comme pour la composition du conseil, étant le 1er janvier dernier.

Arrimage des nations

Mandy Gull-Masty a qualifié de « très bonne » la rencontre avec les représentants du gouvernement provincial.

« Je pense que Québec a réalisé que quelques-uns des règlements qu’ils ont ne fonctionnent pas vraiment pour nous. Ils ne comprenaient pas que, du côté cri, nous gouvernons selon la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et que du côté jamésien, c’est avec la Loi sur les cités et villes. Parce qu’on ne comprend pas pleinement les critères législatifs de l’autre, nous avons besoin d’avoir une session de formation. C’est une des recommandations [du MAMH] pour avoir de l’unité, comme deux nations vivant dans cette région, mieux comprendre ce que sont nos priorités et ensuite […] faire du développement économique et d’autres projets sur le territoire. »

Le territoire

La question de l’aménagement du territoire a également été identifiée comme un élément prioritaire à résoudre lors de la rencontre entre le GREIBJ et le MAMH. Lors de l’élaboration de l’Entente, explique Manon Cyr, également mairesse de Chibougamau, il était prévu que le GREIBJ bénéficie d’une enveloppe budgétaire quinquennale de 500 000 $ pour réaliser un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT). « Mais quand le gouvernement régional a été créé, poursuit Mme Cyr, le ministère n’existait plus et il ne faisait plus de PRDIRT. Mais c’est essentiel qu’on continue à faire de la planification du territoire. »

Des discussions doivent avoir lieu avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qui a été identifié pour trouver une solution. « Il y a une ouverture du côté du gouvernement », assure Mme Cyr.

Lors de la séance du conseil, Mandy Gull-Masty a souligné l’importance que fassent partie de ces discussions un chef d’une communauté côtière et un autre d’une communauté de l’intérieur des terres.

Emprunt et greffe

Lors de la séance du 31 janvier, le GREIBJ a adopté la liste de bénéficiaires pour des organismes à but non lucratif et dons de charité à être versés au cours de l’année 2023.

Une augmentation salariale de 3 %, rétroactive au 1er janvier 2023, a été octroyé aux employés de Matagami et à celui des travaux publics de Villebois et de Valcanton.

Un emprunt par billet de 755 800 $ sera réalisé le 7 février pour le règlement n° 57, à rembourser entre 2024 et 2028.

Le GREIBJ n’a pas reçu d’offre de services professionnels de greffe externe. L’échéance est reconduite à l’automne, pour un contrat de trois ans.

Aucune soumission n’a non plus été reçue pour la vérification externe des états financiers pour les années 2022-2023-2024. Un contrat a donc été conclu avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour 2022 uniquement, d’une valeur de 82 230 $.