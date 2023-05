Guillaume Pineault présente son spectacle Détour

Dans le cadre de sa tournée Détour, le raconteur humoriste Guillaume Pineault sera en spectacle le vendredi 5 mai au Centre civique de Matagami et le samedi 6 mai à l’auditorium La Porte-du-Nord à Chibougamau.

D’une durée de 90 minutes, le spectacle présenté à 20 h raconte là où voulait être l’artiste après 11 années d’étude à l’université et une relation de couple de 12 ans : la scène !

Par son spectacle, il offre « toute une ride » au public. Donc petit conseil de son cru : « Cantez-vous dans votre banc, bouclez votre ceinture et laissez-moi vous guider dans ce spectacle dont je suis le seul à connaitre le chemin… pis encore là, y’a moyen de se perdre », peut-on lire sur le site Web de Guillaume Pineault.

La tournée qui a débuté le 8 mars 2022 tire à sa fin. En mars dernier, 50 000 spectateurs avaient vu le spectacle Détour. « C’est mon premier spectacle et, lorsque je serai dans votre secteur, ce sera presque la fin puisqu’il ne me restera, par la suite, qu’une dizaine d’endroits où je le présenterai », explique l’artiste.

Je me présente

D’entrée de jeu Guillaume Pineault se présente au public pour une raison fort simple raconte-t-il : « Les gens ne me connaissent pas. J’explique mon parcours scolaire. Après mon parcours de 11 ans à l’université, j’ai décidé de me lancer dans l’humour. Dans mon spectacle, je raconte des anecdotes dans mes anecdotes. » « Le show va très bien. Je suis content des résultats. Souvent, après le spectacle, les gens m’interpellent en me disant qu’ils ne me connaissaient pas. Même s’ils n’avaient aucune attente en venant me voir, on me dit que je les ai « jetés par terre » tellement ils ont eu du fun », explique l’artiste. « Ce sera un plaisir de faire un détour par chez vous! J’adore aller chez vous. »

Nouveau spectacle en rodage

Même si Détour tire à sa fin, l’artiste ne lésine pas entre deux spectacles. Il prépare la suite. « Je suis en rodage « secret » pour mon deuxième spectacle. Le mardi 25 avril dernier, c’était mon premier véritable rodage. Je l’ai présenté dans une petite salle de 90 places au Bordel Comédie Club de Montréal. Ça a été vraiment le fun », conclut-il.

Rappelons que Guillaume Pineault est également collaborateur sur le réseau Rouge FM à l’émission Véronique et Les Fantastiques.