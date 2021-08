Guy Bussugu Bisselu sera sur les rangs

Après une longue réflexion et une décision prise au cours des derniers jours, Guy Bussugu Bisselu a décidé d’être candidat aux prochaines élections municipales à Chibougamau et c’est au siège numéro 3 qu’il posera sa candidature.

Lors de notre rencontre, Guy Bussugu Bisselu nous mentionnait que ce n’est pas d’hier que la politique municipale l’intéresse. « J’ai été membre du Parti des citoyens de Beloeil alors que je demeurais à cet endroit. Depuis les six dernières années, je vis sur le territoire de Chibougamau-Chapais. Aujourd’hui, j’ai le désir de faire profiter de mon expérience au sein du conseil municipal de Chibougamau. Il y a plusieurs enjeux importants dans notre région pour les prochaines années et je veux faire partie de l’équipe qui va y travailler. »

Il y a un autre candidat au siège numéro 3, soit Stéphane Hudon, et Guy Bussugu Bisselu a tenu à expliquer son choix. « Il y a de nouveaux candidats sur les rangs et je ne voulais pas me présenter contre une femme, car je pense que c’est important d’avoir leur place à la table du conseil municipal. Mon choix s’est donc porté sur le siège numéro 3. »

Des solutions

Le nouveau candidat a souligné que la région vivait un grave problème de main-d’œuvre et de recrutement et qu’il a beaucoup d’expérience dans ce domaine alors que, en 2019, il a organisé deux forums pour justement inciter les gens de l’extérieur à venir s’établir à Chibougamau. « Je réalise que plusieurs nouveaux arrivants viennent dans la région et, qu’après environ 2 ans, ils quittent pour retourner dans les grands centres. Je crois qu’il faut mieux les encadrer pour les aider à s’enraciner ici d’une manière durable. Je pense pouvoir apporter de l’aide dans ce domaine. »