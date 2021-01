Guy Lalancette nommé artiste de l’année au NDQ

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a décerné le tout premier Prix du CALQ-Artiste de l’année au Nord-du-Québec à l’écrivain chibougamois Guy Lalancette. Ce prix est assorti d’une bourse de 10 000 $ qui lui est remis en partenariat avec l’Administration régionale Baie-James et la Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Les membres du jury du Conseil des arts et lettres du Québec ont tenu à préciser : « Écrivain passionné et persévérant, Guy Lalancette contribue avec ses œuvres à faire rayonner sa région, tout en s’y impliquant à travers de nombreuses présentations et rencontres. Son dernier roman Les cachettes, publié en janvier 2020, présente un heureux mélange de thriller psychologique et de roman policier. L’auteur y pose un regard sensible sur l’enfance. »

Pour Guy Lalancette, ce prix est une super reconnaissance : « Ce prix du Conseil des arts et des lettres du Québec est une superbe reconnaissance que j’apprécie au plus haut point après plus de 20 ans d’une carrière d’écrivain que j’ai menée ici, à Chibougamau, où j’ai choisi de vivre depuis 1973. Un prix d’autant plus précieux qu’il confirme une préoccupation du CALQ pour les arts et lettres dans notre région Nord-du-Québec trop souvent oubliée par ailleurs. »

Un beau cheminement

Guy Lalancette est né à Girardville et est le onzième enfant de la famille. Il adopte très tôt la lecture comme un refuge. Après une carrière comme enseignant en expression dramatique à Chibougamau, il publie son premier roman, Il ne faudra pas tuer Madeleine encore une fois en 1999. Depuis, il se consacre entièrement à l’écriture. En vingt ans, il a publié six romans et un récit. Soulignons que la qualité de son écriture a déjà été remarquée alors qu’Un amour empoulaillé a été finaliste au prix du Gouverneur général du Canada et au prix littéraire France-Québec. Un autre volume, La conscience d’Éliah a pour sa part été finaliste au Prix des cinq continents de la francophonie. En 2010, Le bruit que fait la mort en tombant, a été lauréat du prix Récit du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’année suivante, Les yeux du père se retrouve finaliste au prix littéraire France-Québec et lauréat du prix Roman du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Prochaine remise de prix

Un appel de candidatures sera lancé dans les prochains jours aux artistes et écrivains du Nord-du-Québec pour la prochaine remise du prix du Conseil des arts et lettres du Québec-Artiste de l’année. Les intéressés trouveront les détails sur le site internet du Conseil.