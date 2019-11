« Ici les gens sont vrais et j’aime cela! »

Depuis le premier aout, un nouveau curé dirige la destinée des catholiques de Chapais et Chibougamau : Léandre Lapointe. Celui-ci a eu l’amabilité de nous recevoir et de nous parler de son itinéraire qui l’a conduit dans notre région et il en est très heureux.

Ce qui frappe la première fois que tu donnes la main au curé Léandre Lapointe, c’est son immense sourire et son intensité. Il t’invite à te bercer en sa compagnie. Cela ne le dérange aucunement de parler de son parcours de vie, au contraire. Mais il veut aussi te connaitre. Il n’hésite pas à te poser des questions car, pour lui, il est important de vivre avec les gens. C’est pour cette raison qu’il demeure au manoir Providence et il invite les gens qui veulent le rencontrer à lui donner leur nom car, cette année, il fait des visites paroissiales. Il veut connaitre les gens.

