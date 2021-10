ID LOGIC cible plusieurs centres de villégiature

Depuis plusieurs semaines, ID LOGIC Télécom travaille afin de faire profiter de la fibre optique différents centres de villégiature. Les prochains sur leur carnet de travail sont : lac Cummings, baie Machin, lac Caché et lac Doré. Nous avons rencontré le président d’ID LOGIC Télécom, Éric Steinmetzer, qui a fait le point sur les projets de fibre optique pour les différents centres de villégiature de la région.

« D’ici la fin d’octobre, nous espérons avoir des permis, soit des ententes avec Télébec et Hydro-Québec, pour utiliser les poteaux de quatre centres de villégiature, soit le lac Cummings, la baie Machin, le lac Caché et le lac Doré. Nous aimerions pouvoir faire des travaux à ces endroits avant l’hiver, mais il nous faut les permis avant de procéder afin de pouvoir utiliser les poteaux pour passer la fibre optique dans les maisons. »

Pendant ce temps, des demandes sont effectuées auprès des instances gouvernementales du Québec pour plusieurs autres résidences dans la région. Comme l’indique le président : « Nous avons aussi des projets pour différents endroits comme la baie Queylus, le lac Merrill, le Domaine Rustique, le lac Caven, le lac Opémiska et la baie Demers. Ces demandes sont en attente et nous espérons avoir des acceptations pour le printemps prochain. »

Éric Steinmetzer a tenu à souligner : « Notre entreprise travaille en collaboration avec le groupe Eeyou Communications et les services passeront sur leur réseau de transport, le plus performant et robuste de la région. »