« Il est important que cette journée ne devienne pas un simple congé » – Sylvie Bérubé

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui a lieu aujourd’hui est maintenant un jour férié commémoratif permettant de reconnaitre et de commémorer les séquelles des pensionnats autochtones. Cette journée est l’occasion de rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats, leurs familles et leurs communautés.

« Il est important que cette journée ne devienne pas un simple congé, mais que tous et toutes en profitent pour avoir une réflexion et des discussions sur ce pan sombre de notre histoire », a déclaré Sylvie Bérubé, députée fédérale d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou.

Elle ajoute que de simples petits gestes, comme porter des vêtements orange ou encore placer un chandail orange, symbole de la dépossession de la culture dont ont été victimes les enfants autochtones pendant plusieurs générations, à une fenêtre démontreraient notre appui et soutien à la réconciliation.

Enfin, dans le sillage de la motion unanime élaborée avec les représentants autochtones que le Bloc Québécois a fait adopter lors de la dernière Journée nationale de peuples autochtones, Sylvie Bérubé, députée d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou ajoute: « Mon parti et moi maintiendrons la pression sur le gouvernement fédéral pour que les communautés disposent de toutes les ressources nécessaires pour lever le voile sur la réalité historique des pensionnats autochtones et pour contraindre les églises à ouvrir leurs archives. »