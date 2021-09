Il faut relancer l’économie

À quelques jours du scrutin, le candidat du parti conservateur, Steve Corriveau, nous livre ses grandes priorités pour la circonscription d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou.

Pour le candidat de Erin O’Toole, une de ses premières priorités est de rapidement s’attaquer aux programmes de subvention salariale qui sont en place depuis le début de la pandémie.

Steve Corriveau croit qu’il est temps de se retrousser les manches et de relancer l’économie. « Oui, nous sommes dans une quatrième vague, mais ce n’est pas la même chose qu’il y a un an. Au début, nous étions complètement démunis, désorganisés, mais là, la grande majorité des gens sont vaccinés. Il faut retourner au travail. Il est grand temps de mettre fin à ces subventions salariales, sauf probablement pour ce qui touche le domaine des arts et du tourisme qui sont encore touchés par les effets de la pandémie. »

Il constate que, dans la plupart des domaines, des commerces ou des entreprises se sont adaptés aux mesures sanitaires et aux contraintes qui leur sont imposées. « Ce n’est pas parfait mais, pour le moment, c’est satisfaisant. Ça permettrait un retour régulier pour la plupart des employés. Avec la fin des subventions salariales, les gens auront besoin de payer leurs comptes et vont retourner sur le marché du travail. » M. Corriveau croit que c’est l’une des choses à faire le plus rapidement possible. Si les entreprises retrouvent leurs employés et que celles-ci tournent bien, tout le monde est heureux et tout le monde y gagne.

Le monde aérien

Un des grands enjeux pour la circonscription ABJNE est la desserte aérienne. Si la région de Chibougamau-Chapais pourra bientôt inaugurer sa toute nouvelle aérogare, au dire de M. Corriveau, celle de Val-d’Or a besoin d’un peu d’amour. « La desserte est importante, mais aussi il faut s’occuper des infrastructures. Du côté de Val-d’Or, il faut s’occuper de l’aéroport, de l’entretien des pistes. » La couverture régionale aérienne est un point important pour le développement des régions.

La forêt

Dans le domaine forestier, le candidat conservateur entend bien défendre son bout. C’est une industrie qui est majeure dans tout le comté, mais particulièrement dans le secteur de Chibougamau-Chapais, « Avec un gouvernement qui va se tenir debout, qui va vraiment être à l’avant-garde, il va falloir s’occuper de l’Accord du bois d’œuvre. Il faut régler ça. »

En six ans de gouvernement Trudeau, de poursuivre M. Corriveau, le gouvernement libéral a fait face à trois présidents, la fin d’Obama, Trump et le début de Biden. Comment se fait-il qu’il n’ait pas pu régler ce dossier? « La Covid a le dos large, mais le précédent gouvernement aurait pu régler le dossier du bois d’œuvre bien avant. » Comme le Canada est un joueur important dans le domaine forestier, il est convaincu que les entreprises du milieu et leurs travailleurs ont besoin d’une entente qui va les protéger. « Il faut régler ça rapidement. »

La réconciliation

Un des dossiers importants que le candidat conservateur a voulu aussi partager, c’est la relation avec les Premières Nations. M. Corriveau a fait le tour de toutes les communautés au cours de la dernière saison estivale. « Je suis allé voir toutes les communautés cries du nord en plus des communautés plus au sud. Même si je sais que les conservateurs ne sont pas les plus populaires auprès des Premières Nations, j’ai pris mon courage à deux mains et je suis allé rencontrer les chefs. Je suis allé leur demander quels étaient les problèmes majeurs de chaque communauté. Parce que je veux améliorer les choses. » Selon lui, il ne faut pas juste visiter les secteurs qui ont contribué au dernier résultat électoral. Il voit ça comme un manque de respect.

Il est très confiant qu’il réussira à remporter la prochaine élection. « Il est temps que la région sorte de l’opposition après 18 ans et soit au pouvoir. Avec le Bloc, ça ne pourra jamais arriver. Et dès que je serai élu, lance-t-il, dès cet instant, je serai le représentant de toute la circonscription, de toute la population. Après le 20 septembre, je veux être le député de tout le monde, peu importe pour qui vous aurez voté. Je serai là. »