Il n’y a pas de couvre-feu pour les victimes de violence

La situation que l’on vit présentement a donné lieu à un certain ralentissement à la Maison d’hébergement l’Aquarelle. Cependant, en cas de violence conjugale, les portes de la maison d’hébergement sont toujours ouvertes. Il faut aussi souligner, qu’en cas de violence conjugale, les femmes et les enfants sont une exception au couvre-feu.

Marianne Bouchard est intervenante et responsable des communications à la Maison d’hébergement l’Aquarelle. Celle-ci confirme qu’il y a un léger ralentissement depuis le confinement. « Nous avons un léger ralentissement avec le confinement et aussi avec le couvre-feu. Cependant, comme l’a expliqué la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, les femmes victimes de violence font évidemment partie des exceptions au couvre-feu et, chez nous, la porte est ouverte 24 h sur 24 et 7 jours par semaine. » Depuis le début de la pandémie, la maison d’hébergement s’est dotée d’une chambre spéciale pour répondre à un cas d’infection au virus et le personnel est très bien équipé pour faire face à cette situation, comme l’explique la responsable des communications : « Toutes les consignes sanitaires sont en place et le personnel est formé pour répondre à ce genre de situation. »

La violence s’est intensifiée

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale comprend 43 maisons membres. Dans un communiqué, le Regroupement a été très clair sur le sujet en lançant un appel à la vigilance et à la solidarité pour que la violence ne fasse pas davantage de ravages que le virus. Marianne Bouchard ajoute que, si des femmes ont des problèmes à se déplacer, elles peuvent rejoindre en tout temps une intervenante à la maison d’hébergement en composant le 418-748-7654.

Un sondage a été effectué auprès de 87 femmes victimes de violence conjugale entre juillet et novembre 2020 au Québec. Il démontre que la violence s’est intensifiée, autant en fréquence qu’en gravité, depuis le début du confinement.