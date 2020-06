Il roulait à 123 km/h dans une zone de 70 km/h avec les capacités affaiblies

Le 5 juin dernier, un homme de 60 ans de Waswanipi conduisant un véhicule a été intercepté près du km 202 sur la route 113 à Lebel-sur-Quévillon alors qu’il circulait à 123 km/h dans une zone en construction affichée à 70 km/h.

Il a reçu un constat d’infraction pour un grand excès de vitesse, ce qui lui a valu une amende de 812 $ et 10 points d’inaptitude. De plus, il conduisait alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction. Suite à l’interception du véhicule, l’homme a été arrêté pour une conduite avec les capacités affaiblies par alcool. Les échantillons d’haleine démontraient un taux avec plus du double de la limite permise.

Il a été libéré et devrait comparaitre à une date ultérieure. Son permis de conduire a été suspendu 90 jours et le véhicule saisi 90 jours.