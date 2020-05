Il y a bon espoir pour le 27 mai

Avec un petit coup de main de dame température, le Club de golf de Chibougamau pourrait ouvrir ses portes dès le 27 mai prochain.

La semaine dernière, le premier ministre du Québec en collaboration avec la direction de la Santé publique, a autorisé l’ouverture des clubs de golf du Québec à compter du 20 mai. Pour le Club de golf de Chibougamau-Chapais, cette date sera plutôt vers le 27 mai si dame température donne un bon coup de main comme l’explique le directeur général, Michel Lallemand avec un grand sourire : « Ouf, c’est une très bonne nouvelle que nous attendions impatiemment. Nous avons un protocole d’ouverture à respecter mais avec la collaboration des joueurs, cela ne devrait être pas trop compliqué ». Vendredi dernier, tous les verts étaient dégagés et comme le soulignait le directeur général : « Le 18 mai, nous allons débuter à enlever les toiles et travailler sur les verts. D’habitude, 7 a 10 jours plus tard, le terrain est prêt à recevoir les golfeurs. Nous avons enlevé la toile du trou numéro 9 et contrairement à l’an passé, c’est très encourageant. Nous en saurons plus d’ici quelques jours. »

Plus de détails dans notre édition du 20 mai.