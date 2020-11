Avec la neige qui est tombée au cours des derniers jours, plusieurs amateurs de motoneige sont fébriles et ont hâte de pratiquer leur sport favori. Mais qu’en est-il de la prochaine saison dans le cadre de la pandémie que nous vivons présentement? La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) est formelle : il y aura une saison de motoneige cette année.

Il n’est pas question pour la fédération de fermer les sentiers cet hiver comme certaines rumeurs pouvaient le laisser croire. Les questions concernant la saison motoneige 2020-2021 sont nombreuses et le sujet a été discuté à de maintes reprises avec les instances gouvernementales. Ce qui est mentionné à la FCMQ c’est que la gestion de la pandémie restera au niveau régional et local, plutôt que de façon globale comme ce fut le cas le printemps passé.

Le mot d’ordre pour les clubs est de respecter toutes les consignes de la Santé publique, y compris la gestion de l’ouverture des sentiers et l’opération des relais.

Saison différente

Pour ce qui est du Club Auto-neige de Chibougamau, les préparatifs pour la prochaine saison sont en cours. La direction a bien l’intention de rendre aux motoneigistes qui sont détenteurs d’un droit d’accès une saison des plus normales. « On ne croit pas qu’il y aura de différence avec une saison normale au niveau local. Pour l’instant, le questionnement est au niveau de notre Super Rallye Minoune à la fin de janvier. Nous sommes en réflexion », affirme le président du club, Mario Simard.

« Bien entendu il est possible que les établissements d’hébergement, refuges ou relais soient fermés cet hiver, chose qui pourrait limiter ou compromettre les longues randonnées ou les voyages que certains affectionnent particulièrement. Il est fort probable que nous devions vivre la saison plus localement, soit à redécouvrir des sentiers et paysages plus près de chez nous. »