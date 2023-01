Incendie chez Barrette-Chapais : aucune perte d’emploi pressentie

Il n’y a pas eu perte d’emploi à la compagnie forestière Barrette-Chapais (BCL) suite à l’incendie du 23 décembre dernier et c’est le ferme objectif de l’entreprise que de persévérer dans cette voie.

« Nous travaillons […] sur les solutions à mettre en place pour assurer la continuité de nos opérations et le maintien des emplois de chacun de nos employés et partenaires », affirme le président de BCL, Benoit Barrette à La Sentinelle.

« L’usine de sciage fonctionne comme d’habitude, assure M. Barrette. C’est uniquement le séchage qui est affecté. » Un des séchoirs a été complètement détruit par le feu. L’entreprise a un inventaire de bois séché pour environ un mois. « On cherche des solutions alternatives », de dire le président de BBL.

Le feu couve toujours

« L’explosion et le feu qui a suivi à l’usine thermique ont causé des dommages assez importants, détaille-t-il. Deux silos à sciure qui alimentent l’usine thermique ont été impliqués dans l’incident, dont un qui brûle encore de manière latente. Il n’y a pas grand-chose à faire pour le moment; on laisse ça brûler tranquillement. C’est l’option privilégiée pour le moment. La zone est sécurisée, mais l’usine thermique est non fonctionnelle. »

La zone sécurisée est surveillée quotidiennement, entre autres par drone, affirme le directeur du Service d’incendie de la Ville de Chapais, Patrice Devin.

Une intervention de 18 heures

C’est le 23 décembre à 14 h que les pompiers de Chapais ont été alertés de l’incendie. Ils sont intervenus immédiatement. « L’intervention a duré jusqu’au lendemain à 10 h », nous informe M. Devin, ajoutant que quatre pompiers de Chibougamau ont servi en entraide à l’échelle.

Selon M. Barrette, personne n’a été blessé lors du sinistre, mais deux employés qui étaient très près de celui-ci ont subi un choc post-traumatique.

Une visite avec l’assureur a été faite le 5 janvier. « On est en train de récolter beaucoup d’informations, commente le président de BBL. On fait des hypothèses. On est en train de finaliser l’enquête, de récolter les témoignages de ceux qui étaient près de l’incident. »

Le cout des dommages est pour l’instant inconnu.

Les services d’incendie de Chapais mènent aussi une investigation. Benoît Barrette remercie ceux et celles qui se sont mobilisés pour intervenir et assurer le contrôle de la situation, employés de BBL et pompiers de Chapais et de Chibougamau.