Internet haute vitesse : Eeyou Communications, iDlogic et GNITIC s’associent

Surprise dans le dossier d’Internet et de la fibre optique alors que Eeyou Communications, iDlogic et GNITIC ont annoncé hier qu’ils formeront désormais un partenariat pour les services de télécommunications dans la région.

Depuis les derniers mois, deux joueurs proposaient d’offrir le service résidentiel Internet à haute vitesse. D’un côté, Eeyou Communications et de l’autre, Accès qui était associé à iD Logic. Mais hier on apprenait que Eeyou Communications s’associaient maintenant à iD Logic et GNITIC, deux entreprises ayant pignon sur rue à Chibougamau.

Plus de détails dans notre prochaine édition papier.