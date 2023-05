Isabelle Lessard participera à un documentaire

La mairesse de Chapais participera au documentaire Les héritières, l’une des réalisations phares entourant les célébrations du 50e anniversaire de création du Conseil du statut de la femme du Québec.

L’équipe de production débarquera à Chapais le jeudi 25 mai pour une durée de deux jours. Pour le tournage, les gens qui voudraient y assister sont invités à se rendre le jeudi 25 mai, à la Cabane du boulevard, entre 17 h et 19 h.

L’équipe de production aimerait profiter de l’occasion pour discuter avec des citoyens qui ont envie de partager leur perception d’avoir une jeune femme à la tête de la mairie.

Animée par Marie-Soleil Dion

« Dans Les héritières, la comédienne Marie-Soleil Dion nous convie à la rencontre de pionnières et de femmes qui tracent la voie, chacune dans leur domaine. À travers ces rencontres et ces témoignages, sont mis en lumière les histoires intimes et collectives de femmes inspirantes et leur apport à l’évolution de la société québécoise d’aujourd’hui et de demain », peut-on lire sur le site Web de l’organisme.

Invitée en février dernier

La principale intéressée, Isabelle Lessard, a reçu l’invitation pour participer à ce tournage en février dernier. « Par la suite, à la fin de mars, nous avons tenu une première rencontre d’information », explique la mairesse. « Je suis super emballée. Il s’agit d’un beau projet et une belle tribune pour Chapais. Pour un projet comme celui-là, je suis toujours « all-in ». Au cours des dernières semaines, nous avons eu avec l’équipe plusieurs échanges », ajoute la première magistrate de Chapais.

Elle avoue ne pas connaitre le détail complet du tournage et de son contenu.

« Ils ont quelques idées en tête sur ce qu’ils désirent voir et mettre de l’avant. Évidemment, l’équipe de tournage aimerait parler avec la population. C’est certain qu’on va orienter le tournage à Chapais sur le fait que je sois une jeune femme à la tête d’une municipalité. Toutefois, il reste de petites surprises dans cette belle expérience », conclut la mairesse.

Pour le moment impossible de connaitre la date exacte de la diffusion du documentaire qui aura lieu à l’automne 2023. Également, on ne connait pas à ce moment-ci sur quelle chaine on pourra l’écouter.