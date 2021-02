ITMAV : Un service encore méconnu

Pour être capable d’apprécier ce service qui existe dans notre communauté, il faut comprendre de quoi il s’agit. Le programme Initiatives de travail de milieu auprès des ainés en situation de vulnérabilité (ITMAV) offre une aide financière à des organismes communautaires pour la mise en place ou le maintien de travailleurs de milieu qui rejoignent et soutiennent des ainés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation.

Pour la région, c’est l’organisme à Fleur d’espoir qui supervise le projet. Il a comme défi de repérer les situations à risques chez les ainés, favoriser leur accompagnement vers les ressources pertinentes de la communauté, favoriser leur mieux-être, leur autonomie et contribuer à briser l’isolement social. L’intervenante pour la région est Isabelle Lessard.

Pour faciliter la compréhension de ce travail encore méconnu, on peut le comparer à un travailleur de proximité mais qui se penche sur le bienêtre des personnes âgées plus vulnérables.

« Ça se ressemble beaucoup. C’est le même principe. À l’exception que notre travail se fait auprès des gens de 65 ans et plus », lance Mme Lessard. Le boulot du travailleur de milieu auprès des ainés est de repérer les personnes âgées qui sont isolées ou qui sont vulnérables et qui pourraient être à risque comme, par exemple, vivre de l’abus. Le travailleur va voir les personnes, discute avec elles pour ensuite éventuellement les diriger vers les bons services qui sont disponibles, que ce soit le centre de santé, le soutien à domicile et même l’Âge d’or. « Notre travail, c’est de faire le pont entre les personnes âgées qui ont des besoins et les services qui sont disponibles pour elles », nous dit Mme Lessard.

Bien entendu, un peu comme le travailleur de proximité, le travailleur de milieu auprès des ainés va être présent en temps général dans les activités et endroits qui sont prisés par la clientèle plus âgée. Mais il y a aussi le référencement qui est un bon moyen pour venir en aide aux gens visées par le programme. « Des fois, ce sont les gens qui m’appellent pour leurs voisins, leurs amis, leurs grands-parents… Souvent les proches peuvent être inquiets parce que les personnes concernées ne sortent pas beaucoup… Ils sont inquiets et ne savent pas comment aborder le sujet », nous précise-t-elle.

La violence

La violence envers les ainés est beaucoup plus répandue que les gens peuvent le penser. Les travailleurs de milieu auprès des ainés ont une formation pour faire face à ce fléau. « Nous avons la formation pour reconnaitre tous les signes de violence envers les personnes ainées quels qu’ils soient : physique, psychologique, sexuel, financier. » Certains signes ne mentent pas. Les victimes de violences verbales seront plus refermées sur elles-mêmes, auront beaucoup de difficulté à faire confiance aux autres rapidement.

Il ne faut pas oublier que, souvent, les personnes ainées qui vivent de l’abus, sont abusées par des personnes proches d’elles, voire fréquemment de la famille. Elles ne se rendent pas compte que la situation qu’elles vivent est de l’abus ou de la violence. Parfois, elles en sont conscientes mais, comme le tout vient de membre de leur famille, elles ne veulent tout simplement pas dénoncer un des leurs. Dans de telle situation, le défi du travailleur de milieu est de donner le plus possible d’informations afin que les ainés puissent reconnaitre et détecter des situations d’abus.

Un service apprécié

Depuis le début du programme, Isabelle Lessard mentionne que la réception de la clientèle cible est excellente. « Je n’ai reçu aucun refus de contact jusqu’à maintenant. Les gens que je rencontre sont très ouverts, très accueillants. Je me rends compte que ça leur fait du bien d’avoir quelqu’un à qui parler, surtout dans les moments difficiles. » Isabelle Lessard est donc disponible pour vous rencontrer ou visiter un ainé qui se sent seul ou qui vit des problèmes. Jaser avec une personne éloignée des problèmes que l’on vit peut faire un grand bien. Pour rejoindre Isabelle Lessard, travailleuse de milieu auprès des aînés, composez le 418-770-1499.