« J’ai l’intention de maintenir la qualité du dialogue » – Mandy Gull-Masty

Immédiatement après avoir effectué la première pelletée de terre pour la construction de quarante logements à Chibougamau la semaine dernière, le premier ministre, François Legault, s’est rendu dans la communauté de Mistissini. Une rencontre était organisée avec la nouvelle grande cheffe du Grand Conseil des Cris Eeyou Istchee, Mandy Gull-Masty, un geste qui a été très apprécié selon cette dernière.

Les représentants du Gouvernement du Québec soulignent que c’est une nouvelle étape qui s’est inscrite avec cette visite. Le premier ministre, François Legault, était accompagné du ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière. De son côté, la nouvelle grande cheffe du Grand Conseil des Cris Eeyou Istchee, Mandy Gull-Masty, était accompagnée du nouveau vice-grand chef, Norman Wapachee. Suite à cette rencontre, Mandy Gull-Masty a déclaré : « J’ai été enchantée d’accueillir le premier ministre Legault et le ministre Lafrenière à Eeyou Istchee. Nous apprécions que cette première rencontre se soit tenue en sol cri. Ce premier rendez-vous nous a permis de nous présenter. J’ai l’intention de maintenir la qualité du dialogue entre la nation crie et le Gouvernement du Québec. C’est un excellent départ qui contribuera certainement à entretenir notre relation spéciale qui existe déjà entre les Cries et le Québec. »

Une relation de nation à nation

Le premier ministre Legault n’a pas caché que l’intention de son gouvernement est de poursuivre l’entente. « Notre gouvernement est déterminé à enrichir ses rapports avec les différentes nations autochtones du Québec dans un esprit de réconciliation et de progrès social pour tous. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai établi un contact avec la grande cheffe Gull-Masty, que je félicite chaleureusement pour son élection. J’ai la certitude que, ensemble, nous pourrons établir de grandes choses et faire évoluer une relation de nation à nation déjà très prometteuse. »

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a lui aussi parlé avec la même vision sur l’avenir des relations entre les deux nations. « J’ai espoir que, sous son leadership, le Gouvernement du Québec et la nation crie pourront faire avancer de nombreux dossiers prioritaires et solidifier un partenariat historique. »