« Je connais très bien la région pour avoir vécu 36 années à Chibougamau »

C’est au début de la saison estivale, à l’occasion d’un 5 à 7 qui réunissait des gens du Parti conservateur du Québec que Nancy Lalancette a pris la décision de se présenter candidate conservatrice dans le comté d’Ungava.

Infirmière auxiliaire à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval depuis 14 ans et résidente de Saint-Jérôme dans le nord des Laurentides depuis 16 ans, la candidate en est à sa première expérience en politique. Elle mise sur son parcours professionnel pour convaincre les électeurs de lui faire confiance lors du scrutin du 3 octobre prochain.

« À Chibougamau, j’ai travaillé dans plusieurs magasins et un dépanneur. J’ai fait un peu de comptabilité. Ces expériences m’ont permis de connaitre beaucoup de gens », avoue la candidate. « Si je suis élue, je suis prête à écouter et travailler avec tout le monde. »

Priorités

La santé, l’éducation et la préservation des richesses naturelles font partie des priorités de Nancy Lalancette.

« La baisse des impôts pour redonner de l’argent aux familles s’ajoute à ma liste d’engagements électoraux sans oublier les problèmes reliés à la baisse démographique que l’on vit dans ce comté. Le Parti conservateur vient me chercher. Les valeurs véhiculées par cette formation politique sont les mêmes que les miennes. Les gens qui la composent sont simples et près des réalités du Québec », affirme-t-elle.

Pourquoi voter pour moi ?

Lorsqu’on lui demande pour quelles raisons les électeurs doivent voter pour elle, la candidate répond être à l’affut des réalités et des défis du comté d’Ungava.

« Je connais très bien les problèmes que vivent les gens en lien avec les services de santé. Même chose pour l’industrie forestière. Native de Chibougamau, je n’oublie pas d’où je viens. En ayant demeuré une bonne partie de ma vie dans cette région, je suis en mesure de relever les défis des prochaines années. Je suis en pays de connaissance », conclut la candidate conservatrice.

Le comté d’Ungava avec 890 193,52 km² est celui qui a la plus grande superficie au Québec.