Jonathan Mattson veut remplacer son ami Franko

Jonathan Mattson y pensait depuis longtemps. La décision de Franko Bolduc de mettre fin à sa carrière politique l’a aidé à prendre sa décision. De plus, vers le début du mois d’aout, il quittera son travail à la SAQ pour se consacrer à la Microbrasserie maître Renard. C’est donc un nouveau travail qui va lui donner plus de liberté pour devenir conseiller municipal.

« J’avoue qu’il y a beaucoup de changement dans ma vie et j’aime ce que je vois pour l’avenir. Il était difficile de penser à devenir conseiller municipal avec la gérance de la SAQ. J’ai donc décidé de me consacrer entièrement à mon travail avec la Microbrasserie Maître Renard qui m’offre un horaire plus flexible. Je pense que comme nouvel entrepreneur, un beau travail m’attend au conseil municipal », précise Jonathan Mattson au téléphone. Ce dernier a toujours voulu s’impliquer dans son milieu alors qu’il a été secrétaire pendant 3 ans et président du Club Kiwanis pendant 2 ans. « J’ai toujours voulu m’impliquer dans mon milieu. Pour moi, c’est important de travailler pour sa communauté. Franko est mon ami et je veux prendre sa place à la table du conseil. »

Lorsqu’il regarde l’avenir de Chibougamau, le nouvel entrepreneur a confiance et il voit de très beaux dossiers sur lesquels il aimerait travailler. « Il y a définitivement plusieurs beaux dossiers qui touchent l’avenir et j’ai des idées que je veux partager avec les autres membres du conseil municipal. Je veux aussi être à l’écoute de la population qui sait qu’elle peut compter sur moi. C’est une nouvelle étape dans ma vie et je suis prêt à relever le défi. »