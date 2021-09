Julie Vaillancourt plaide coupable

Julie Vaillancourt était de retour en cour au palais de justice de Chibougamau vendredi dernier pour disposer de tous les accusations qui lui étaient reprochées dans le dossier de la fraude de plus de 500 000$ à la ville de Chibougamau.

Après avoir informé l’accusé qu’elle pouvait avoir un procès juste et équitable ainsi que des conséquences d’un plaidoyer de culpabilité, la juge Sonia Rouleau a donc reconnu coupable Julie Vaillancourt de tous les chefs d’accusation qui étaient retenus contre elle. La procureure de la Couronne au dossier, Me Marie-Michèle Boulianne-Otis, a demandé un rapport présentenciel pour être capable d’évaluer la peine qui sera proposée à la cour.

L’avocat de Mme Vaillancourt, Me Xavier Jean-Gagnon qui accompagnait sa cliente, ne s’est pas opposé à la requête. La prochaine comparution pour la suite des procédures a été fixée au 10 décembre prochain au palais de justice de Chibougamau. Julie Vaillancourt demeure en liberté pour la suite des procédures.

Il faut se souvenir que Julie Vaillancourt était accusée de 2 chefs de fraude de plus de 500 000 $ aux dépens de la Corporation de l’aréna et de celle du Mont-Chalco. Elle devait également répondre de production et d’utilisation de faux documents soit une série de chèques.