Julie Vaillancourt était de retour au palais de justice de Chibougamau le 14 juillet dernier pour la suite des procédures judiciaires concernant les 4 chefs d’accusation déposés contre elle en décembre dernier soit 2 chefs de fraude de plus de 5 000 $ aux dépens de la Corporation de l’aréna et de celle du Mont-Chalco et 2 chefs de production et d’utilisation de faux documents, soit une série de chèques.

Prise de position

Lors de la dernière comparution du dossier de Mme Vaillancourt au palais de justice de Chibougamau au mois de mai dernier, le nouvel avocat de l’accusée MeXavier Jean-Gagnon avait demandé un délai pour prendre connaissance de tous les documents que contenait la preuve qui avaient été déposés suite à l’enquête de la Sureté du Québec. Lors de cette nouvelle comparution devant la juge Kathy Beaumont, Me Jean-Gagnon devait annoncer l’intention de sa cliente concernant son intention de plaider coupable ou non. L’avocat de Julie Vaillancourt a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité pour sa cliente et demandé une nouvelle date de comparution.

Changement de plaidoyer

Lors de la comparution du dossier de sa cliente, Me Jean-Gagnon a mentionné à la juge Beaumont que, lors de sa prochaine présence en cour, sa cliente avait l’intention de changer son plaidoyer de non-culpabilité et de plaider coupable aux chefs d’accusation qui lui sont reprochés. Donc, lors de la prochaine audience qui a été fixée au 24 septembre prochain, Julie Vaillancourt plaidera coupable ce qui aura pour effet d’éviter un procès long et couteux à la communauté, mais qui privera cependant le public des détails qui ont entouré les faits qui lui sont reprochés. L’accusée, qui est actuellement en liberté, n’avait pas à être présente pour cette étape des procédures, mais devra se présenter au palais de justice pour la suite des procédures.

Les faits

Julie Vaillancourt, employée par la Ville de Chibougamau, tenait les livres comptables pour les Corporations de l’aréna et du Mont-Chalco. Sur une période d’environ 4 ans, elle aurait encaissé 147 faux chèques du Mont-Chalco totalisant plus de 208 000 $ entre janvier 2015 et décembre 2019. Pour ce qui est de la Corporation de l’aréna, elle remboursait les achats de sa carte de crédit Visa à même les fonds de l’aréna. Cette fraude totalise une somme de plus de 300 000 $ sur une période similaire, soit de janvier 2015 à novembre 2019. Mme Vaillancourt a démissionné en janvier 2020 alors que l’enquête sur ces fraudes était en cours.