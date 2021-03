Karel Picard veut en assurer la continuité

Au début de février, le conseil d’administration de la Maison d’hébergement L’Aquarelle, entérinait la nomination de Karel Picard, au poste de directrice générale. Nous l’avons rencontrée, car la vie de cette Chibougamoise est intimement liée à ce nouveau poste.

Même si elle travaillait à la Maison d’hébergement l’Aquarelle depuis 2016, la vie de Karel Picard a toujours été très proche de cette maison d’hébergement pour femmes alors que sa mère, Ginette Laberge, en a été la directrice générale pendant une trentaine d’années. « Lorsque j’ai décidé de joindre l’équipe de l’Aquarelle comme intervenante en 2016, j’avais comme objectif d’en apprendre le plus possible à tous les niveaux. Par la suite, en 2019, j’ai été promue superviseure clinique et agente aux communications. J’ai donc relevé les défis un à un, mais je ne m’attendais pas à arriver au poste de directrice générale aussi tôt. »

Vivre à Chibougamau

Karel Picard s’est expatriée à Chicoutimi afin d’obtenir un diplôme en soins infirmiers, mais son objectif a toujours été de s’établir et de vivre à Chibougamau. Elle a aussi réalisé un certificat en administration à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle était donc bien préparée pour réaliser ses objectifs. « J’aime vivre à Chibougamau. C’est ma ville et j’ai toujours voulu y fonder ma famille. C’est ce que je réalise présentement et c’est magnifique. Il y a quatre mois, j’ai accouché d’une belle petite fille. »

La continuité

La nouvelle directrice générale n’a pas l’intention de tout chambarder à la maison d’hébergement. Au contraire, elle veut en assurer la continuité. « J’ai la chance de connaitre tout le monde qui travaille à L’Aquarelle. Je veux donc poursuivre le travail à cet endroit et avoir un bon lien avec mes collaborateurs. »

Nul doute que la nouvelle directrice générale pourra profiter des conseils et de l’expérience de celle qui en a dirigé la destinée pendant une trentaine d’années.