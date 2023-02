Kraft Hockeyville – Chibougamau aura besoin d’une mobilisation régionale

Une citoyenne de Chibougamau, Lisa Pageau, a inscrit l’aréna de Chibougamau au célèbre concours Kraft Hockeyville qui pourrait, comme grand prix, rapporter 250 000 $ pour des améliorations à l’aréna en plus d’un match de la Ligue nationale de hockey (LNH). Mais pour relever ce défi, la région devra se rallier et mettre l’épaule à la roue.

C’est en regardant sur les réseaux sociaux que Lisa Pageau a vu passer une publicité du concours qui connait un vif succès depuis plusieurs années déjà. Lorsqu’elle a vu l’invitation pour les inscriptions, elle s’est dit que c’était la chance rêvée d’inscrire l’aréna de Chibougamau. « Je me suis dit pourquoi ne pas tenter notre chance. J’aimerais beaucoup améliorer les estrades de l’aréna », dit-elle enthousiasmée.

Lisa se décrit comme une « hockeymom » qui passe facilement plusieurs heures lors de fins de semaine dans les estrades. « Assise dans les gradins, on commence à avoir mal au dos rapidement. Des sièges un peu plus ergonomiques seraient l’amélioration majeure à apporter à l’aréna », a-t-elle ajouté comme souhait.

Si l’aréna a reçu plusieurs améliorations et rénovations au cours des années, les estrades datent encore de la première construction. Bien entendu, au-delà de l’argent pour les installations, il y a aussi le match de la LNH. Elle s’imagine bien également voir ses enfants et tous les jeunes du coin assister à un match de la Ligue nationale à Chibougamau. « Ça serait génial! », lance-t-elle.

Lisa a donc déposé la candidature de l’aréna de Chibougamau avec ses photos et son histoire. « Vous pouvez ajouter vos propres photos et votre histoire. Plus les gens ajoutent d’histoires et plus nous allons avoir de points. Chaque action sur la page donne un nombre prédéterminé de points », explique Lisa Pageau.

Le concours en est présentement à sa première étape : celle des inscriptions et du ralliement. Une fois que la candidature est déposée, la qualité de celle-ci vaut 80 % de la note. Il faut rassembler des points de ralliement qui au final pourront compter pour les 20 % restants de la note finale d’évaluation.

La population a jusqu’au 19 février 2023 pour appuyer la candidature. Par la suite, les juges évaluent les candidatures et les quatre finalistes seront dévoilés le 11 mars prochain. Les finalistes seront assurés de 25 000 $ pour l’amélioration de leur aréna. Une période de vote de 1 mois précèdera le dévoilement de Kraft Hockeyville 2023, soit le 1 avril.

Ce concours a été lancé il y a 16 ans et a contribué à l’amélioration d’arénas d’un océan à l’autre. En 2008, la ville de Roberval a remporté le concours. Elle avait reçu la somme de 100 000 $ à l’époque pour l’amélioration de l’aréna. Les bandes, les baies vitrées et les chambres de joueurs avaient alors été refaites. À l’époque, c’est le romantisme du village sur glace et de la patinoire extérieure de l’endroit qui avaient conquis les juges. Elle avait ensuite réussi dans un effort régional à obtenir plus de votes que l’autre ville finaliste, Kingsville en Ontario. Quelques mois plus tard, à l’intérieur d’une grande fête de plusieurs jours, les joueurs du Canadiens de Montréal affrontaient les Sabres de Buffalo en match préparatoire sur la glace de cette petite aréna de 1 000 places. Même l’officiel jeannois, Justin St-Pierre, avait été du match. Encore aujourd’hui, cet évènement sans pareil est marqué dans la mémoire de plusieurs.