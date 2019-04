La caisse affiche des excédents de 1,7 M$

Au terme de son exercice 2018, la Caisse Desjardins de Chibougamau affiche des excédents d’exploitation de 1,7 M$. Son volume d’affaires sous gestion a, pour sa part, augmenté de 0,27 % pour se chiffrer à 455,1 M$.

La Caisse a retourné 470 458 $ à ses membres et à la collectivité, soit 25 375 $ sous forme de commandites et de dons, 385 843 $ en ristournes individuelles et 59 240 $ à son Fonds d’aide au développement du milieu, une forme de ristourne collective permettant d’appuyer des projets porteurs dans la région. Par ailleurs, un montant de 307 263 $ a été retourné aux membres en bonidollars.

Une des grandes nouveautés de cette année était l’ajout d’une ristourne supplémentaire qui vise à reconnaitre la fidélité des membres envers leur coopérative. Un montant forfaitaire de 50 $ sera versé à tous les membres qui détiennent au moins un produit dans chacune des quatre grandes familles suivantes : comptes ; prêts, marges et cartes de crédit ; placements et investissements ; et assurances. Pour les jeunes de 30 ans et moins, le nombre de familles requises est de trois. Cette ristourne s’ajoute à celle déjà en place et qui reconnait le volume d’affaires détenu par les membres à la caisse.