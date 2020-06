La Chambre de commerce est là pour aider

La Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais ne chôme pas en ces temps de crise. L’organisme a lancé plusieurs initiatives pour aider les commerces de la région à traverser cette période difficile.

Une importante campagne de publicité encourageant l’achat local a, par exemple, été lancée dans les médias locaux, soit La Sentinelle et Planète 93,5. Pour le président de la Chambre de commerce, Louis-David Guay, cette campagne a pour but de développer des habitudes de consommation plus locales auprès des Chibougamois et Chapaisiens. « Malheureusement, on voit les gens se déplacer à l’extérieur pour acheter leurs choses. Nous voulons aider les gens à mieux encourager leurs commerçants locaux », explique M. Guay. Il souligne d’ailleurs que c’est maintenant le meilleur moment pour commencer à changer ses habitudes alors que la région a été coupée du monde pendant plusieurs semaines et que le service postal est débordé.

