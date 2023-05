La chorale revient en force avec «C’ t’a soir qu’on chante!»

Après une longue absence, causée principalement par la pandémie, les Voix de la vallée du cuivre reviennent en force le 14 mai prochain avec « C’t’a soir qu’on chante » où ils interprèteront 22 chansons.

Dès le début de la conversation, le président Michel Claveau, souligne que la chorale n’est pas resté inactive au cours des 5 dernières années : « La chorale, c’est une grande famille. Nous faisons plusieurs activités ensemble en dehors de la chanson. Nous revenons avec un nouveau spectacle, car la chorale fêtera ses 55 ans d’existence. C’est vraiment intéressant car nous avons vécu plusieurs expériences tous ensemble même s’il n’y avait pas de spectacle à Chibougamau. Nous avons eu différentes rencontres avec d’autres chorales comme exemple ». Pour C’t’a soir qu’on chante, il a fallu environ un an et demi de pratique pour les 27 choristes qui forment Les voix de la vallée du cuivre.

Chansons populaires

Le 14 mai prochain à l’auditorium de La Porte-du-Nord, les gens pourront entendre différentes chansons populaires. Lucette Boily qui accompagnait le président lors de l’entrevue avoue que la pandémie a été très difficile : « La covid a tout mélangé. Nous étions sur le point de terminer nos pratiques et de présenter un nouveau spectacle et celle-ci est arrivée. Il n’y avait plus rien de facile et même les pratiques étaient devenues difficiles. Nous avons bien hâte de revenir sur scène et revoir notre monde ».

Un spectacle de Noël

Suite au 14 mai, la chorale va rapidement revenir sur scène alors qu’elle présentera un spectacle de Noël comme le précise le président : « À l’occasion du spectacle de Noël, nous présenterons une vingtaine de chansons. Nous regardons pour avoir des jeunes avec nous à cette occasion, ce serait le fun ». En attendant, n’oubliez pas que les billets sont disponibles pour C’t’a soir qu’on chante le 14 mai prochain à compter de 19h30 à l’auditorium.