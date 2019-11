La Clé d’accès souligne son 35e anniversaire

Pour souligner son 35e anniversaire, le Regroupement Bouches à Oreilles s’est refait une beauté et poursuivra ses activités sous un nouveau nom : Clé d’accès, centre de formation.

Le 30 octobre dernier, Isabelle Lamontagne, directrice générale, avait donné rendez-vous à une trentaine de personnes afin de souligner le 35e anniversaire du Regroupement Bouches à Oreilles. C’est à l’hôtel de ville de Chibougamau que cette dernière a fait la présentation du nouveau nom de l’organisme, Clé d’accès, et en a dévoilé la nouvelle image. En compagnie de la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, la directrice générale a présenté les enseignants qui œuvrent à cet endroit ainsi que le bureau de direction de ce centre de formation communautaire régional. Par la suite, la mairesse a invité les personnes présentes à signer le livre d’or de la municipalité. « Notre nouveau nom exprime plus clairement ce qui anime notre équipe : offrir à notre clientèle la possibilité d’améliorer leur sort en acquérant de nouvelles connaissances. »

Des services gratuits

Cette rencontre avait aussi pour but de souligner les différents services qui sont offerts gratuitement à la Clé d’accès pout toute personne désireuse de mieux lire, écrire ou calculer. Pour permettre à des gens de fonctionner de façon plus autonome, le centre offre différents ateliers : motivation; lutte en décrochage scolaire; amélioration d’autonomie au quotidien; service-conseils en emploi et des ateliers d’éveil à la lecture avec le Rat conteur.

Pour une personne qui voudrait retourner aux études et réorienter sa carrière alors que sa scolarité ne le permet pas, le centre de formation offre un cours spécialisé pour la préparation du Test de développement général (TDG).

Un programme phare

Le Rat-conteur, un programme phare également propulsé par la Clé d’accès, offre des ateliers gratuits d’éveil à la lecture aux enfants de 0 à 5 ans par le biais de lecture d’histoires animées, de jeux, de bricolage, de chansons et de danses. Au total, c’est plus de 247 enfants qui fréquentent les ateliers du Rat conteur chaque mois et ont accès, par le biais des services de garde, à une bibliothèque volante. Ainsi, les enfants intègrent l’école mieux préparés. Année après année, le centre de formation Clé d’accès accueille autour de 150 personnes annuellement. Tout cela est bien sûr rendu possible grâce à la contribution de plusieurs partenaires locaux, régionaux et provinciaux dont le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Services Québec, les Groupes Neurones, la Ville de Chibougamau, la Commission scolaire de la Baie-James, le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie, le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James.