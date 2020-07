La Clinique de denturologie fermera ses portes faute de relève

Lorsque le denturologue Alain Jacob a envisagé la retraite, il a immédiatement pris des dispositions pour trouver un remplaçant. Après quelques années à chercher de la relève, il envisage maintenant de vendre sa maison et de quitter la région.

Cela fera bientôt 24 ans qu’Alain Jacob a décidé de venir s’installer à Chibougamau afin de poursuivre le service de denturologie qui y est implanté depuis plus de 40 ans. Il y a quelques années, voyant venir l’heure de la retraite, il a décidé de faire des démarches pour trouver de la relève. Il s’est donc rendu à Longueuil au cégep Édouard-Montpetit, pour y rencontrer les finissants en denturologie et leur parler des opportunités qu’offre notre région. Il n’y a malheureusement eu aucun appel lors de son retour. Il y a deux ans, il a pris le taureau par les cornes. « Je me suis dit que je n’étais peut-être pas assez bien préparé lors de ma rencontre avec les finissants. J’ai donc fait imprimer un beau dépliant en couleurs de 4 pages démontrant la belle carrière qui s’offrait dans notre région. Plus d’une centaine de ces dépliants ont été distribués lors de ma deuxième visite au cégep Édouard-Montpetit, car c’est le seul endroit au Québec où le cours de denturologue est donné. Encore là, aucun retour d’appel suite à cette visite. Un étudiant m’a même demandé si Chibougamau c’était proche de Laval? Cette année, en raison de la pandémie, je n’ai pas pu m’y rendre. »

