La COVID-19 est retirée au bâton

Il aurait été facile de donner raison à la COVID-19 et de ne pas présenter de baseball mineur cette année. C’était bien mal connaitre les organisateurs qui ont fait preuve d’ingéniosité pour donner l’occasion à une cinquantaine de jeunes de jouer au baseball.

La Ligue de baseball mineure est en fonction depuis 3 semaines et, grâce à la collaboration des organisateurs et des parents, tout se déroule très bien. Une cinquantaine de jeunes peuvent pratiquer leur sport favori : le baseball. Pour respecter les normes de la Santé publique, il a fallu faire preuve d’ingéniosité. Comme exemple, les bâtons et les balles sont désinfectés après chaque utilisation d’un joueur.

Sous un soleil radieux, le terrain est en effervescence. Il y a des équipes à l’entrainement à trois endroits différents sur le terrain sous la supervision des parents. Tout se déroule merveilleusement bien pour une saison de baseball très spéciale.