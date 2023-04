La Débâcle 8, plus qu’une débâcle… sur deux jours

Une première cette année : pour le lieu de rassemblement festif inédit chaque année, La Débâcle 8 proposera pour l’édition 2023 sa grille de spectacles sur deux soirées consécutives au lieu d’une seule.

« Pour augmenter la capacité d’accueil, les artistes des trois spectacles présentés dans trois bars différents seront sur scène le vendredi 19 mai et le samedi 20 mai. Chaque soir, nous pourrons accueillir 120 personnes. On double ainsi le nombre de spectateurs », explique Nathaniel Perron.

« Cette année, nous avons réussi à signer des groupes que l’on désirait produire dans les années précédentes », dit-il. Les prestations mettront en scène les artistes à 19 h 30 au Bar Maxi M’Hom, à 21 h 30 au Pub Royal et à 23 h 30 à la Microbrasserie Maître Renard.

Bon Enfant

Bon Enfant sera sur scène au Bar Maxi M’Hom. Après une gestation de cinq ans, cet amalgame d’artistes venant de divers milieux musicaux créa Bon Enfant à l’automne 2019 juste avant la fin du monde avec leur premier album, Bon Enfant.

Leur premier bébé a été souligné meilleur franco de l’année par Le Devoir et récompensé du Lucien de l’Album rock de l’année au GAMIQ Gala Alternatif de la Musique indépendante du Québec. Bon Enfant (l’album) était un florilège de pop québécoise aux grooves bien soyeux, précisé de flottements tie-dye, de disco des années 70, de timbres cordiaux et fébriles. Ils sont fiers de dire d’avoir écrit des chansons en français, mais en français poilu – comme Molière avec une barbe.

Suite à la pandémie, ils sortent leur 2e album DIORAMA – dans leurs mots : « Moins tie-dye, plus motté, plus histoire sans fin que Game of Thrones, mais y’a encore du vin ». Le spectre des inspirations se déplace du début 70 à la fin 70/début 80, se rapprochant du disco naïf, de glam rock, de pop nippone et de folk pastoral.

Gros Mené

Au Pub Royal, Gros Mené fera lever le toit. Gros Mené est un projet né au Lac-Saint-Jean vers la fin des années 90, réunissant Fred Fortin et ses amis, Olivier Langevin et Pierre Fortin, qui se retrouveront plus tard au sein de Galaxie. En 1999, ils lancent un premier album qui marquera les annales du rock québécois, Tue ce drum Pierre Bouchard. Combinant le stoner rock, le blues sale et des textes à l’humour caustique, Gros Mené a toujours habité un monde bien à lui sur la scène musicale québécoise.

Après une absence de 13 ans, le groupe revient en 2012 avec l’album Agnus Dei, lui aussi fort bien accueilli par la critique. Après un autre silence de dix ans, Fred Fortin décide de ranimer le projet en vue d’une tournée des festivals en 2022, coïncidant avec la sortie de l’album Pax et Bonum.

Les Barry Paquin Roberge

Finalement, à la Microbrasserie Maître Renard, on pourra assister au spectacle de la formation le Barry Paquin Roberge. Grâce à leurs performances incendiaires, leurs refrains catchy et leurs costumes flamboyants, les membres de BPR ont séduit les foules de partout sur la planète. Iceland Airwaves, SIM Sao Paolo, le Festival Fluvial au Chili, Reeperbahn à Hambourg, le Festival des musiques du monde à La Havane, ainsi que la Canadian Music Week et maintenant le prestigieux festival de la Débâcle de Chibougamau. Barry Paquin Roberge aura le même effet qu’un espresso double en fin de soirée au Maître Renard.