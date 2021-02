La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est en période de recrutement dans la région de Chibougamau-Chapais. La DPJ a besoin de familles d’accueil pour les jeunes de tous les âges dans le secteur, mais elle a aussi besoin de personnel. « Le problème est tellement marqué qu’il pourrait y avoir rupture de service », nous mentionne la directrice de la protection de la jeunesse pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chibougamau-Chapais, Caroline Gaudreault.

« Nous avons un grand besoin de familles d’accueil présentement dans la région. Le recrutement n’a jamais été facile dans le secteur, mais le manque de familles se fait particulièrement sentir par les temps qui courent avec une augmentation des signalements dans la région. Qui dit plus de signalements dit automatiquement plus grand besoin d’hébergement, donc plus de familles », cite Mme Gaudreault.

Dans le secteur de Chibougamau, il y a des besoins dans la catégorie des 0-18 ans, mais plus particulièrement dans la tranche d’âge des 0-12 ans. Les besoins se situent au niveau du court et du long terme et même du dépanne-crise. « Nous avons besoin de gens engagés qui ont le gout d’aider. »

Qualités de base

On peut avoir le gout de devenir famille d’accueil, mais quelles sont les qualités recherchées? Quel genre de famille peut appliquer? « Ça prend de la disponibilité », nous répond immédiatement la directrice régionale. « Ça prend aussi des gens patients et tolérants.» Il ne faut pas oublier que les enfants reçus par les familles d’accueil ne sont pas les leurs. Alors il faut s’attendre à ce que ceux-ci ne soient pas élevés de la même façon. Il faut aussi être capable de garder une certaine distance émotionnelle.

« Les enfants sont de passage dans la vie des gens et le but ultime, c’est qu’ils retournent dans leur milieu. Il faut être capable de donner comme si c’était notre enfant, mais sans oublier que le but, l’objectif, c’est que l’enfant puisse retourner chez lui. » Il faut également être capable de travailler en équipe avec les intervenants, d’aller fréquemment à des rencontres. Si on veut faire un résumé, « Ça prend des gens de cœur », lance Mme Gaudreault. La DPJ dans la région a besoin de familles pour du court et moyen terme. On parle ici de besoins pour des dépanne-crise de 24 heures, pour un mois, 6 mois et même plus.

Une sélection rigoureuse

Le processus de sélection pour devenir famille d’accueil est particulièrement rigoureux. Mme Gaudreault mentionne : « Nous ne voulons pas que les enfants se retrouvent dans des familles qui ne seraient pas capables d’en prendre soin. Mais pour les familles intéressées, ne vous inquiétez pas, la DPJ va vous accompagner dans le processus. Le tout débute avec une rencontre de groupe où on va vous expliquer plus en profondeur en quoi consiste être une famille d’accueil. Une deuxième rencontre – celle-là avec des situations un peu plus pointues -, et si l’aventure vous intéresse toujours, nous débuterons les rencontres individuelles. »

Les rencontres individuelles sont faites avec le père, la mère et leurs enfants. Si c’est le cas, il y a la visite de la résidence et les vérifications d’antécédents judiciaires. « Comme les besoins sont urgents dans votre secteur, sans être moins rigoureux, le processus peut être assez rapide pour accréditer une famille. »

C’est une expérience qui peut être très enrichissante et valorisante que de devenir famille d’accueil. La DPJ a d’ailleurs recueilli plusieurs témoignages qui sont disponible à l’adresse suivante : https://santesaglac.gouv.qc.ca/carrieres/devenir-famille-daccueil/

Cette même adresse vous aidera à entrer en contact avec les gens de la DPJ

Manque de personnel

La DPJ est également à la recherche de personnel dans la région : en particulier des travailleurs sociaux, criminologues, psychoéducateurs, éducateurs. « Nous sommes presque à un point de rupture de service. » Depuis 2 ans, certains membres de personnels de la DPJ sont sur des horaires 7-7 selon Mme Gaudreault, mais cette solution a fait son temps. « Nous préférons avoir des gens qui résident sur place. » On tente par tous les moyens d’attirer les gens. La DPJ est aussi en relation avec Attraction Nord qui donne un coup de main pour le recrutement. Pour les gens qui aimeraient rejoindre l’équipe de la DPJ à Chibougamau, faites le 418-748-6417.