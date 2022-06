La Grande Alliance écoute la population

Si vous êtes comme la plupart des Jamésiens, vous avez entendu parler de La Grande Alliance (LGA) qui a été signée en février 2020 par les Cris et le gouvernement Legault, mais vous en savez peu sur ce projet d’envergure qui touche notre région. Les consultations auprès de la population ont débuté et l’équipe de LGA a fait un arrêt du côté de Chapais, la semaine dernière, pour entendre les citoyens.

Au départ, La Grande Alliance est un protocole d’entente qui vise à planifier et à réaliser un programme d’infrastructures de 30 ans destiné à faciliter le transport des personnes et des biens en Eeyou Istchee et dans le nord du Québec. Les présentes consultations touchent les phases 1 à 3 qui seront réalisées en 2021-22. Dans la première phase qui est une étude de faisabilité, les discussions porteront sur un chemin de fer longeant la route Billy-Diamond entre le km 0 et le 257, la remise en service du chemin de fer Grevet-Chapais sur 147 km ainsi que des aires de transbordement et finalement une mise à niveau et l’asphaltage des routes d’accès reliant Waskaganish, Eastmain, Wemindji à BHH et Nemaska à la route du Nord.

La deuxième et la troisième phase sont, elles, des études de préfaisabilité, qui prévoient terminer le chemin de fer BDH jusqu’au kilomètre 544, une route entreRadisson et Whapmagoostui sur 175 km, un prolongement de la 167 jusqu’à la Transtaïga sur 125 km, un chemin de fer reliant Radisson et Whapmagoostui avec un port en eau profonde. Certains des projets ont un horizon de réalisation entre 5 et 15 ans comme le prolongement de la 167 vers la Transtaïga, par exemple, ou le corridor ferroviaire vers Radisson mais plusieurs autres sont voués à une réalisation qui pourrait n’être réels que dans 15 ans, voire même 30 ans. Le financement des projets spécifiques sera regardé selon les estimations vers 2023 pour effectuer les études des impacts environnementales et sociales des projets retenus.

Faire différemment

Il y a une volonté de tous les partenaires de faire autrement. L’objectif est d’atteindre un équilibre entre la préservation culturelle et naturelle et le développement promis dans le cadre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. D’ailleurs, le protocole d’entente de LGA inclut les aires protégées. Il faut s’assurer que les études d’infrastructures de transport adhèrent à la stratégie de conservation régionale sur laquelle le gouvernement de la nation crie travaille depuis 2015. De là l’importance de la consultation populaire, sans oublier une autre étape cruciale lors du processus de l’évaluation d’impacts environnementale et sociale plus tard dans le processus.

Grevet-Chapais

Lors de la consultation de LGA à Chapais, une trentaine de personnes se sont réunies pour faire part de leur inquiétude par rapport aux premières informations qui leur avaient été communiquées. Bien entendu, la remise en service de la ligne ferroviaire Grevet-Chapais soulève beaucoup d’interrogations. Cette ligne est démantelée depuis une trentaine d’années maintenant. Cet accès abrite aujourd’hui le sentier de motoneige Trans-Québec entre Lebel-sur-Quévillon et Chapais. Bon nombre de villégiateurs l’empruntent pour avoir accès à leur chalet ou camp depuis des années. Les résidents du lac Cavan près de Chapais s’interrogent eux aussi sur la viabilité des infrastructures existantes où passera le train. Ils sont inquiets du bruit et de la fréquence de passage des wagons.

Les responsables de La Grande Alliance ont bien reçu toutes ces inquiétudes. Ils ont voulu rassurer la population chapaisienne. « Ces consultations sont là pour ça. Nous avons noté toutes vos interrogations et inquiétudes. Elles seront prises en considération lors de l’élaboration plus poussée du projet, s’il va de l’avant », lance Samuel Lessard, porte-parole de LGA.

Si vous avez des questions, si vous avez manqué la consultation, il est toujours possible de faire parvenir vos questions, vos interrogations à l’équipe de La Grande Alliance qui les prendra en considération.

Pour ce qui est des prochaines étapes, les rencontres avec les élus des différentes municipalités de la Jamésie se poursuivent. Les communautés cries qui n’ont pas encore parlé avec LGA seront toutes rencontrées d’ici le début de l’été. Pour la population du secteur de Chibougamau, les élus ont déjà été rencontrés, mais la consultation publique est prévue à l’automne.