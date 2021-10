La Grande marche reprend la route

Encouragée par le Grand Défi Pierre-Lavoie, la Grande Marche de Chibougamau reviendra le 16 octobre prochain au terrain de baseball Kiwanis de 9 h jusqu’à 11 h 30. Les intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant sur le site onmarche.com et c’est gratuit.

L’année dernière, la 6e édition de la Grande Marche s’était déroulée de façon virtuelle. Cette année, elle fera partie des 89 villes et municipalités québécoises qui ont accepté de tenir cet évènement au sein de leur municipalité. À Chibougamau, cet évènement est organisé par Santé en nord Chibougamau-Chapais et la municipalité de Chibougamau. Le départ se fera au terrain de baseball Kiwanis où un circuit de 1,6 kilomètres sera aménagé alors que, avec trois tours, les participants réaliseront environ 5 kilomètres. Les départs se feront au choix de chacun au lieu d’un départ regroupé afin de respecter les mesures sanitaires. Un communiqué à cet effet précise que les personnes qui ne veulent pas se rendre au terrain de baseball Kiwanis peuvent prendre le départ de leur maison, à leur rythme et au moment de leur choix.

236 000 marcheurs

La Grande Marche est organisée en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et la participation de Rio Tinto et du Gouvernement du Québec. Rappelons que l’année dernière, l’édition virtuelle avait joint 236 000 marcheurs et les organisateurs en espèrent encore plus cette année. À Chibougamau, une surprise attendra les marcheurs en plus de prix de participation qui seront tirés après l’évènement. Ceux qui s’inscrivent sur le site onmarche.com courent la chance de gagner l’un des 50 manteaux Grand Marcheur.