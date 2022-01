La location de fat bike devient une réalité

Vendredi dernier, le directeur du Centre plein air Mont-Chalco, Daniel Caron était un homme heureux alors que, grâce à Éric Gauthier et son projet de location de fat bike au Budget participatif citoyen de la Ville de Chibougamau, le projet pouvait officiellement débuter.

Éric Gauthier était sur place pour nous parler de ce projet évalué à plus de 30 000 $. « Devant la popularité du fat bike, je songeais depuis longtemps à mettre sur pied un projet pour le développement de ce sport au Centre plein air Mont-Chalco. La présentation du Budget participatif citoyen de la Ville de Chibougamau me semblait tout indiquée pour cette réalisation. J’ai donc préparé un projet que j’ai présenté et il a été accepté. La location de fat bike débutait dès cette fin de semaine alors que nous avons 7 vélos en location. » Pour le directeur du Centre plein air Mont-Chalco, Daniel Caron, c’est une belle réalisation. « C’est définitivement une très belle réalisation qui va permettre à tous les intéressés de faire connaissance avec le sport du fat bike. Grâce à la compagnie Troilus, nous avons une nouvelle piste bien adaptée pour les débutants qui pourront compter sur la location d’un vélo fat bike, mais aussi d’un équipement sécuritaire ainsi que des lumières pour prendre la piste en sécurité. »

Pour les réservations

Au moment de notre rencontre, les réservations avaient déjà débuté pour la fin de semaine. Comme le précise Daniel Caron : « Le prêt des vélos et du matériel se font sur réservation en ligne seulement. Nous avons 7 vélos de disponibles dans une variété de grandeurs, de petit à grand. La durée maximale de chaque randonnée est de 2 h 30 selon deux plages horaires, soit 11 h à 13 h 30 ou 14 h à 16 h 30. Le port du casque est obligatoire et le prêt est gratuit pour assurer la protection des usagers ».

Lorsque la réservation est effectuée au https://montchalco.ca/fat-bikes, les gens doivent se rendre au comptoir de location au Pavillon Obalski-Inmet pour récupérer leur équipement qui est gratuit. Tout ce qu’ils ont à payer, c’est le laissez-passer journalier qui est au cout de 12 $.

Le directeur du Centre plein air Mont-Chalco nous précisait que les usagers de 18 ans et moins doivent obtenir une autorisation parentale signée pour des raisons d’assurance.

Seulement en hiver

Le projet de location de fat bike se fera seulement au cours de la saison hivernale et, pour débuter, exclusivement la fin de semaine. « La réponse est déjà très bonne et, pour nous, il est toujours important de développer de nouveaux services avec les appuis de la Ville de Chibougamau et de partenaires », conclut Daniel Caron.