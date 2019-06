La mairesse invite les curieux à aller voir ailleurs

Comme c’est l’habitude au conseil de ville de Chibougamau, après la période de questions du public et des journalistes, les conseillers et la mairesse prennent la parole pour annoncer des activités ou faire différents commentaires à la population.

Les « wèreux »

Le message de la mairesse a pris une tournure un peu particulière alors qu’elle a voulu s’adresser aux curieux qui scrutent l’avancement des travaux de réfection des infrastructures qui sont en cours sur les avenues Rand et du Parc et la rue Dubuc. « Je vais rester polie… À la ville de Chibougamau, nous sommes en train de faire des travaux de rénovations majeures. Sur les chantiers de constructions, SVP, les « wèreux », pouvez-vous aller voir ailleurs. Je veux le présenter avec le plus d’humour possible, mais je pense qu’il y a une question de sécurité. Les entrepreneurs font tout leur possible pour la sécurité, mais les curieux : « Allez voir ailleurs. » Et pour les gens qui doivent circuler, soyez prudents et respectez la signalisation. »

Technicien en assainissement des eaux

À la dernière séance du conseil, la Ville a aussi confirmé l’embauche d’un nouveau technicien en assainissement des eaux. Lors du premier affichage au mois d’avril, la municipalité n’avait pas réussi à combler le poste et a dû procéder à un nouvel affichage en mai sur l’ensemble des plateformes disponibles pour passer aux entrevues de sélection. Sur les 17 candidatures reçues, le comité de sélection a convoqué deux personnes à poursuivre le processus de sélection. Suite aux entrevues, le choix du comité s’est arrêté sur Louis-Charles Lalonde, à titre de technicien en assainissement des eaux. Son poste est permanent, temps plein, 40 heures/semaines et à un taux de 33,41 $/heure, comme stipulé dans la convention collective.