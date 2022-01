La Maison de l’Auto s’installe à Chibougamau

Dans les prochaines semaines, le Groupe Maison de l’Auto ouvrira une concession en plein centre de Chibougamau. Cette concession offrira à la population de Chibougamau et des environs tous les services que compte régulièrement un concessionnaire automobile. Le Groupe Maison de l’Auto comprend les marques Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, ainsi que Mazda, Kia et Mitsubishi. Il offrira donc le service de vente et de réparation sous garantie.

Le regroupement qui comprend 6 concessions au Saguenay-Lac-Saint-Jean était présent depuis plusieurs années à Chibougamau, mais désirait depuis longtemps avoir ses propres installations. « Ça fait longtemps que nous cherchons à être le propriétaire de notre propre bâtisse », nous avouait Emmanuelle Verreault, vice-présidente du groupe. « Par le passé, nos clients devaient passer par un intermédiaire et l’expérience n’était pas la même que lorsque les gens font directement affaire dans l’une de nos concessions. »

La nouvelle concession sera située au 899, 3e Rue, dans les anciens locaux de SST Mécanique qui a récemment fermé ses portes. C’est André Tremblay qui sera chargé du département des ventes neuf et usagé pour toutes les marques que possède le Groupe Maison de l’auto.

Service de mécanique

Pour ce qui est du département mécanique, c’est dès le 14 février prochain que La Maison de l’auto de Chibougamau offrira à la population un département complet de pièces et services. C’est l’équipe d’André Bluteau d’A.S Mécanique qui sera chargée du département mécanique. Avantageusement connus dans la région, monsieur Bluteau et son équipe de techniciens certifiés sauront régler vos pépins mécaniques sous garantie ou non. Le nouveau département de service passera de 4 portes de garage à 7 dans un avenir rapproché, ce qui permettra de créer 4 emplois.

Dans les prochains mois, Le Groupe Maison de l’Auto procèdera à des investissements de l’ordre de 500 000 $ pour rénover le bâtiment et faire sa salle de montre dans son nouvel établissement de Chibougamau.