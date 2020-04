La maison des jeunes, un exemple d’adaptation en cette période de confinement

La maison des jeunes Sac-Ados ne fait pas exception aux nouvelles règles et elle a dû fermer ses portes temporairement. Diverses stratégies d’adaptation ont rapidement été mises sur la table pour offrir des services à sa clientèle jeunesse lorsque l’organisation a cessé ses activités régulières.

« Poursuivre notre mission d’améliorer la qualité de vie des jeunes de 12 à 17 ans fut le mot d’ordre de nos réflexions pour la modification de nos activités en cette période de distanciation sociale. C’est à l’aide des réseaux sociaux et du téléphone que nous rejoignons les jeunes. Nous offrons à ceux-ci de ventiler leurs émotions et de parler de leurs réalités via différentes plateformes », précise le directeur général, André Verreault. Il poursuit : « Nous nous soucions de leur santé physique et mentale et nous accordons une grande importance à leur vécu en cette période particulière. Nous voulons offrir un soutien et un encadrement virtuel à notre clientèle en contexte de vulnérabilité pour qu’ils aient une bonne hygiène de vie. »

Page Facebook

La page Facebook de la maison des jeunes est alimentée au quotidien. L’organisation publie chaque jour des idées de livres, de séries, de jeux, de passe-temps, d’activités, de bricolages qui sont disponibles gratuitement sur le Web. Cette page recherche et affiche les ressources d’aide destinée aux jeunes ainsi que les plateformes qui offrent des services scolaires pour que la jeunesse ne perde pas la main lors du retour à l’école.

Profil Snapchat

L’organisation a aussi créé un profit Snapchat pour rejoindre sa clientèle. Cependant, le directeur général tient à rassurer tout le monde. « Nous avons dû prendre notre temps afin de bien faire les choses pour la mise en place de ce service. Nous avons créé et établi un protocole clair pour que les interventions soient bien orientées et que l’accomplissement virtuel des jeunes sur cette plateforme se fasse de la manière la plus professionnelle et positive possible. Nous tentons du mieux que nous pouvons d’orienter les jeunes vers des buts et des objectifs pour que la jeunesse soit épanouie en cette période déstabilisante. »

Le service est offert 7 jours sur 7 de 13 h à 17 h et de 18 h 30 à 21 h 30.

D’autres stratégies

Pour l’instant, les jeunes membres de l’organisation sont rejoints de manière hebdomadaire par un intervenant qualifié. Il s’informe sur le vécu des jeunes, fait de l’écoute active et accompagne et/ou oriente, au bout du fil, les jeunes si le besoin s’en fait sentir.

« Plusieurs autres stratégies sont sur le point d’émerger pour s’adapter à la situation. Ces idées s’ajusteront aux décrets gouvernementaux et des mesures légales qui s’y rattachent. Nous poursuivons nos avancées. Nous travaillons sur plusieurs projets avec divers partenaires. Nous nous donnons les moyens d’agir », conclut André Verreault.