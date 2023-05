La moitié des projets miniers au Québec proviennent du Nord-du-Québec

Au Québec, plusieurs projets miniers devraient voir le jour au cours des prochaines années. Au total, on en dénombre 37 dont 18 se retrouvent à différents stades de développement dans la région Nord-du-Québec.Des projets qui ont dépassé l’étape des études économiques préliminaires.

« On parle d’exploitation de minéraux critiques et stratégiques dont le cuivre, le lithium et les terres rares. Ça, c’est vraiment intéressant », explique Josée Méthot, présidente-directrice générale de l’Association minière du Québec.

Des projets porteurs

Dans le Nord-du-Québec, entre autres, on dénombre cinq projets en lien avec l’exploitation du lithium. Plusieurs ont passé l’étape des consultations environnementales et des autorisations gouvernementales. « Il reste à travailler sur les études finales et sur le financement pour les développer. Ils se retrouvent donc à un stade très avancé. On pense donc que, dans une fourchette de deux à quatre années, certains devraient être en exploitation », ajoute la PDG.

À la limite du Nord-du-Québec, une mine d’or, celle de Lac Windfall (Minière Osisko) fait partie des projets les plus prometteurs. « Il s’agit d’un beau projet minier qui fait beaucoup parler. Le gisement d’or qui s’y trouve est très intéressant. » Toutefois, les promoteurs de projets miniers se doivent de s’armer de patience avant qu’un projet voie le jour. « À partir du moment où l’on découvre un gisement, il faut prévoir, en moyenne, 10 ans avant de l’exploiter. Certains parlent d’une fourchette entre 10 à 15 ans. »

Mines actives

Au Nord-du-Québec, on retrouve 5 mines actives sur un total de 21 au Québec dont deux de nickel avec la Nunavik Nickel (Canadian Royalties) et la Raglan (Glencore Canada Corporation). Une mine exploite le diamant avec la Diamant Renard (Les Diamants Stornoway Canada) et deux exploitent des mines d’or, soit la Casa Berardi (Hecla Québec) et Éléonore (Newmont Corporation).

Les tendances

Quand on demande à la PDG de l’Association minière du Québec quelles sont les tendances de cette industrie pour les prochaines années dans le Nord-du-Québec, elle répond : « Les minières travaillent toutes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L’électrification des équipements miniers fait donc partie de nos priorités. La mine Éléonore (Newmont Corporation) a décidé de remplacer ses véhicules de service de type « Jeep », qui utilisent des moteurs à essence, par des véhicules électriques pour les opérations sous terre. On voit donc, de plus en plus, une transition énergétique des opérations minières », conclut-elle.