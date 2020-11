La montagne est prête, il ne manque que la neige

C’est avec un immense sourire que le directeur du Centre plein air Mont-Chalco, Daniel Caron, nous reçoit. Dehors il neige. La montagne revêt lentement mais surement son coussin blanc et il a reçu des informations et la confirmation pour opérer la station de ski cet hiver.

C’est vendredi et dehors il neige. Pour le directeur du Centre plein air Mont-Chalco, Daniel Caron, il ne manque que cette neige pour ouvrir les pentes alors que la montagne et la remontée mécanique sont prêtes à fonctionner. « Tout l’été, nous avons travaillé sur la montagne à faire du débroussaillage pour qu’elle soit disponible le plus tôt possible à recevoir les amateurs de glisse. La semaine dernière, la remontée a été vérifiée et elle est prête à fonctionner. Nous voulons ouvrir le plus tôt possible et nous invitons la population à prendre leur carte de membre alors que la prévente se déroulera du 2 au 30 novembre avec un rabais de 25 % ». Cette année, l’inscription se fait en ligne au www.montchalco.ca.

L’an passé, l’ouverture a eu lieu le 14 décembre et, cette année, avec les différents travaux qui ont eu lieu dans les pentes, la station de ski pourrait ouvrir un peu plus tôt… si la neige collabore bien sûr.

Tout sera fonctionnel

Comme notre région est au palier jaune, tout sera fonctionnel au Mont-Chalco comme l’explique le directeur. « En étant en jaune, nous avons la chance de pouvoir profiter du service de restauration, de location d’équipement et de casiers ainsi que du bar. La descente en tubes sera aussi disponible. Tout l’intérieur du chalet sera réaménagé pour répondre aux restrictions de la Santé publique. La vente de billets journaliers se fera par l’extérieur du chalet afin de ne pas occasionner de va-et-vient. Si jamais la région changeait de palier, on pourrait limiter les passes journalières afin de respecter les normes de la Santé publique et favoriser les cartes de membres. Il faut espérer que cela n’arrive pas mais il faut tout envisager au cas où… »

Une saison garantie

Au cours de la conversation, Daniel Caron parle des différentes mesures comme la distanciation de 2 mètres, du port du couvre-visage à l’intérieur, du port d’un cache-cou ou d’une cagoule couvrant le nez et la bouche à l’extérieur pour tous les visiteurs de 3 ans et plus et du fréquent lavage de mains. « Nous aurons les mêmes mesures que tous les autres centres de ski. Nous offrons aussi une saison garantie. C’est-à-dire que si nous devons raccourcir la saison en raison de la pandémie, les membres seront remboursés selon les semaines qu’il reste à faire dans la saison. »

Accent sur la maintenance

Pour ne pas avoir de mauvaises surprises au cours de l’hiver, l’accent est mis sur la maintenance des différents équipements. « C’est vraiment important! Pour empêcher des bris majeurs, nous avons mis l’emphase sur la maintenance et nous avons procédé à l’engagement d’un mécanicien ce qui va grandement nous aider à le faire. L’été prochain, nous allons enlever le câble de la remontée mécanique et vérifier chaque poulie afin de donner une plus longue vie à cet équipement. J’espère que la population sera avec nous pour profiter d’une belle saison de glisse malgré tout ce que nous vivons présentement.»