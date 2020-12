La pandémie n’a pas arrêté le Club Kiwanis, au contraire!

L’un des premiers organismes à voir le jour à Chibougamau a été le Club Kiwanis et il est toujours présent au sein de notre collectivité avec une trentaine de membres. Pour en savoir plus long sur ses activités, nous avons rencontré l’un de ceux-ci, Vincent Meilleur.

Vincent Meilleur a le logo du Club Kiwanis tatoué sur le cœur et c’est lui qui s’occupe depuis quelques années du fameux souper de homards qui aura lieu encore cette année. Comme il le mentionne. « Même avec la pandémie, le Club Kiwanis de Chibougamau n’a jamais cessé ses activités. Nous effectuons des soupers virtuels et je veux confirmer dès aujourd’hui que le souper de homards aura lieu encore cette année. Si la pandémie persiste, ce sera comme l’an passé avec la vente de soupers par Internet et la livraison dans les maisons. Si, en plus, nous pouvons nous rencontrer, il pourrait y avoir un beau grand souper comme les autres années. » L’an passé, les Kiwaniens ont livré 918 soupers pour 2 600 livres de homard. Ce souper très attendu est prévu pour le 29 mai 2021.

Un grand prix de 10 000 $

Comme à chaque année, au début de l’hiver, le Club Kiwanis vient en aide à des familles en achetant des vêtements chauds aux enfants. « Pour nous, c’est important d’aider ceux qui en ont besoin. À chaque année, nous achetons des vêtements pour des enfants de 1 à 12 ans. Cela se fait en collaboration avec d’autres organismes de la municipalité. » Profitant de l’occasion, Vincent Meilleur nous parle du tirage Kiwanis qui se tiendra le 13 février. « Cette collecte de fonds est très importante pour nous. Il y aura 600 billets en vente au cout de 60 $ du billet. Les détenteurs de billet auront la chance de mériter un grand prix de 10 000 $ ainsi qu’un prix de 2 500 $ et un autre de 1 000 $. Les billets seront disponibles d’ici quelques semaines. »

Plantation d’arbres

Est-ce qu’il y a une maison à Chibougamau qui n’a pas un arbre qui provient de la fameuse plantation d’arbres du Club Kiwanis? Le kiwanien nous a confirmé qu’elle aurait lieu encore cette année avec le double des arbres de l’an passé. « À chaque printemps, nous procédons à notre plantation d’arbres et, l’an passé, ce fut sans contredit un succès incroyable. Comme il était de plus en plus difficile d’aller chercher des arbres en forêt, nous avons innové avec des petits arbres prêts à planter. Nous allons faire la même chose cette année en doublant la quantité d’arbres disponibles. »

Parc Kiwanis et ensemencement

Près du lac Gilman se trouve un magnifique parc qui fait la joie des enfants et c’est le Parc Kiwanis. De nouveaux modules seront installés à cet endroit comme l’explique le kiwanien Vincent. « Cela devait se faire l’an passé, mais malheureusement les modules sont arrivés en retard. Nous allons donc procéder à leur installation dès que ce sera possible au printemps. Cela va se faire en collaboration avec la municipalité, car il devrait y avoir certains changements en ce qui regarde le terrain de balle qu’il y a près du parc. Dès que cela sera fait, nous allons installer les nouveaux modules. »

Une des activités intéressantes de ce club de service est l’ensemencement de belles truites dans le lac Gilman. Malheureusement, en raison de la pandémie, cette activité n’a pu avoir lieu et c’est bien compréhensible. Comme le mentionne le porte-parole du club : « Cette année, cela a été impossible. Pour 2021, nous espérons pouvoir le faire, mais nous travaillons en collaboration avec la Santé publique et nous allons prendre une décision selon leurs directives. »

kiwanis.chiboum@gmail.com

Le Club Kiwanis de Chibougamau est un club de services qui préconise l’aide à l’enfance. Il invite donc la population à communiquer avec le club si des enfants avaient besoin d’aide comme du matériel scolaire, des besoins particuliers ou des soins à l’extérieur de la région. « Les personnes n’ont qu’à faire une demande sur notre site Internet et il y aura un suivi dans les jours qui vont suivre », conclut Vincent Meilleur.