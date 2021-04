La pêche hivernale au touladi maintenant interdite sur le lac aux Dorés

La pêche hivernale au touladi, à l’omble moulac et à l’omble lacmou sur le lac aux Dorés est dorénavant interdite. La modification réglementaire est entrée en vigueur le 1er avril et commencera à s’appliquer réellement lors de la prochaine saison de pêche hivernale. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) agit ainsi pour protéger la population de touladis du lac aux Dorés, qui montre un déclin.

Il faut dire que le lac aux Dorés était le seul plan d’eau de sa zone où il était possible de pêcher le touladi. « Le lac aux Dorés constituait l’exception où les pêcheurs pouvaient pêcher le touladi. Ailleurs dans la zone, ce n’était pas possible de le faire. Avec la modification réglementaire, le ministère vient retirer cette exception », précise Véronique Nadeau, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

La biologiste de Chibougamau explique que les populations de touladis sont suivies à travers un réseau de suivis à l’échelle provinciale. « Ce réseau est composé d’un certain nombre de lacs ciblés à travers la province, dont le lac aux Dorés. Des pêches expérimentales sont menées afin de suivre l’indice d’abondance des populations de touladis. Les dernières pêches expérimentales ont été réalisées en 2013 et 2018. On a observé dans le temps une diminution des indices d’abondance du touladi ce qui laisse croire qu’il y a une baisse de la population de touladis », explique Véronique Nadeau, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Un meilleur succès de pêche en hiver

Le touladi étant un poisson qui navigue dans une eau froide et bien oxygénée, les chances de le pêcher sont nettement plus élevées en hiver.

C’est d’ailleurs la raison qui explique pourquoi le ministère a décidé d’interdire la pêche au touladi en hiver sur le lac aux Dorés. La pêche en été demeure permise. « L’hiver, la température du lac est la même partout. Le touladi a donc plus de chances de mordre qu’en été. Durant la saison estivale, les pêcheurs doivent se rendre près des fosses où l’eau est plus froide, ce qui requiert des techniques de pêche particulières. », précise Véronique Nadeau.

Nouvelle pêche expérimentale à venir

Le lac aux Dorés fera l’objet d’une nouvelle pêche expérimentale en 2023. À la lumière des données qui seront obtenues, le ministère décidera s’il doit durcir encore davantage les restrictions liées au touladi. « Les données de cette nouvelle pêche expérimentale vont nous permettre de voir si notre modification réglementaire aura eu un impact sur la population de touladis. On verra également si on doit rendre encore plus sévère la règlementation », souligne la biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Le ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui vont à l’encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, les citoyens peuvent communiquer avec SOS Braconnage au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.