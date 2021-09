La préparation a débuté en mars

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre prochain. Nous avons rencontré le président et le secrétaire des élections pour la Ville de Chibougamau, respectivement Marc Gauthier et Mario Asselin, qui ont fait le point sur la préparation et l’organisation de ces élections.

Dès le début de la conversation, Marc Gauthier précise que c’est au mois de mars que les premières démarches ont eu lieu pour la préparation des élections municipales. « L’une des deux raisons principales pour une préparation si hâtive est évidemment la pandémie qui demande une plus grande organisation en ce qui regarde les mesures sanitaires. La seconde est le fait qu’un peu partout au Québec, au cours des 4 dernières années, il y a eu de nouveaux greffiers dans les différentes municipalités et ceux-ci doivent donc recevoir une formation pour la préparation des élections. » C’est ainsi que les élections se dérouleront sur 3 jours. Comme l’explique le président des élections : « Les bureaux de votation seront installés au Club de golf de Chibougamau-Chapais et la votation se déroulera sur 3 jours afin d’être certain de respecter les normes de la santé publique. Une quarantaine de personnes seront nécessaires pour le déroulement de ces bureaux de votation. Le recrutement est débuté et se poursuivra au cours des prochains jours. »

Site Internet

Marc Gauthier a tenu à préciser que la population peut se rendre sur le site de la Ville de Chibougamau et qu’elle y trouvera des réponses à la plupart des interrogations. Un document intitulé Tout ce que vous devez savoir pour voter est disponible sur ce site. Par exemple, ce que vous devez savoir pour voter lors de ces élections générales. Quoi faire si vous voulez voter avant le jour de l’élection et quoi apporter pour aller voter. « Du grand nouveau cette année alors qu’il y aura un vote par correspondance pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Il s’adresse principalement à des personnes qui ne peuvent se déplacer pour se rendre au bureau de votation. Nous travaillons présentement pour le rendre disponible auprès des personnes concernées », souligne Marc Gauthier.

Séances d’informations

Pour les personnes qui seraient intéressées à poser leur candidature au poste de conseiller municipal, Mario Asselin mentionnait que celles-ci pouvaient s’inscrire et participer à trois séances d’informations qui sont disponibles en ligne.